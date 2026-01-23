Desprendimientos, baches y árboles; los puntos negros de las inspecciones nocturnas de Rodalies

Para poner en marcha la red de Rodalies de nuevo, el sindicato de maquinistas Semaf reclamó realizar una segunda revisión junto con Adif de todas las vías. Los maquinistas acompañaron al personal técnico de mantenimiento en 13 máquinas que realizaron marchas exploratorias en cada una de las líneas, señalando los puntos donde consideraban que existía algún tipo de riesgo.

Todos estos puntos y riesgos se han recogido en un documento que forma parte de un plan de reparaciones que detalla cuáles son las más urgentes y cuáles pueden realizarse con menor exigencia de rapidez. Estas son los principales puntos negros que se detectaron. Sobre algunos de ellos ya se ha estado actuando.

La línea del Maresme, la R1, es uno de los puntos sensibles de la red de Rodalies debido a su proximidad con el mar, cosa que la convierte en especialmente sensible a temporales y eventos meteorológicos como ha ocurrido esta misma semana con la 'llevantada'. El desprendimiento de piedras en la R1 entre Badalona y Montgat ha requerido una amplia actuación, que se ha prologado hasta este mismo viernes, manteniendo este tramo con circulación por vía única durante buena parte del día. Otra muestra de la fragilidad de la línea es que pasadas las 16.00 horas de esta misma tarde, un nuevo desprendimiento de tierras ha obligado a interrumpir otra vez la R1entre las estaciones de Maçanet-Maçanes y Blanes. De hecho, poco antes del accidente de Gelida, un tren de la RG1 descarriló por la presencia de una piedra en la vía entre Maçanet y Tordera sin causar heridos.

Un árbol cerca de las vías en Castellbisbal, en la R4, que entrañaba peligro también ha motivado la actuación urgente de los técnicos de mantenimiento de Adif. Estos trabajos han obligado a los trenes a circular por vía única entre Molins de Rei y Martorell, con lo que se ha reducido el servicio a la mitad. Durante la 'llevantada' cayeron diversos árboles a las vías. Para los maquinistas, todos los árboles cercanos a la infraestructura que muestran una situación de vulnerabilidad suponen un peligro.

De forma general, los maquinistas han detectado gran número de puntos donde existen baches por el efecto de las lluvias y el arrastre de tierras. "Al pasar por ellos, pegas un bote", describe Francisco Cárdenas, maquinista y representante de UGT. Es por ello que los maquinistas han acordado con Renfe mantener estos días una circulación a una velocidad más baja por estos puntos ya detectados, a la espera de su reparación.

Una roca se desprendió en Sant Guim de Freixenet la noche del miércoles al paso de una máquina de reconocimiento del terreno. Este suceso contribuyó a mantener a los maquinistas en su posición de exigencia de nuevas medidas de seguridad. Según los maquinistas, la baja velocidad con la que circulaba la máquina evitó que el impacto tuviera mayores consecuencias.

Al margen de desprendimientos más destacables, las vías presentan "piedras más pequeñas", que sin embargo al paso del tren "pueden salir disparadas y a gran velocidad representar un peligro", según explican los maquinistas. Es por ello que además de su eliminación, los sindicatos reclaman la protección y estabilización de taludes y terrenos para evitar la caída de nuevas piedras en las vías. El plan pactado entre la Generalitat y el sindicato de maquinistas Semaf incluye actuar primero en zonas prioritarias en las que se han detectado taludes próximos a las vías en los que puede existir mayor riesgo de desprendimiento.