CONSUMO
Las restricciones de tráfico empiezan a provocar el desabastecimiento en los supermercados
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras
EFE
La patronal de supermercados Asedas ha alertado de que las restricciones de tráfico establecidas por la DGT están empezando a provocar el desabastecimiento en los supermercados ante el paro "preventivo" de todo el tráfico de camiones en la meseta norte, según han informado fuentes de la patronal.
Desde esta noche, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha restringido la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia.
De acuerdo a sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.
Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados, por lo que han pedido que se actúe como de costumbre.
Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana continuará activo el aviso rojo (riesgo extraordinario) en el litoral de Galicia, el naranja (riesgo importante) en Asturias, Cantabria y País Vasco, y el amarillo en Andalucía, Baleares y Ciudad de Ceuta.
- Esperanza en una azulejera de Castellón en concurso de acreedores: propuesta de compra y quedarse con los trabajadores
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Investigan a una persona en Burriana para certificar como destruidos 18 vehículos de la dana de Valencia sin haberlos tratado
- El veredicto del Comité Técnico de Árbitros sobre el penalti del Castellón-Leganés: ¿bien o mal pitado?
- Ya hay fecha para abrir el Mercat Central de Castelló provisional en Santa Clara
- Grito unánime de los alcaldes para acelerar la regeneración de la costa y evitar futuros temporales en Castellón
- El único castillo Borgia de Castellón da un paso clave hacia su recuperación como recurso turístico y cultural
- Costas desbloquea la puesta en marcha del futuro 'Botavara' de Benicàssim