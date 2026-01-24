David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "La abuela de Aljaraque perdió en 20 segundos a su hijo, un nieto... a cuatro familiares, no cabe más sufrimiento"

Han sido días de horror y dolor. Huelva está en conmocionada. La tragedia del Alvia que viajaba desde Madrid y chocó con un Iryo descarrilado de su vía, en el grave accidente de trenes del pasado domingo por la tarde en Adamuz, Córdoba, ha sido una herida desgarradora abierta durante cuatro días. Hasta el jueves había vecinos esperando noticias de sus familiares. Más de la mitad de los fallecidos, 27 de 45, son de la provincia onubense.

El presidente de la Diputación, David Toscano, nos atiende a pocos minutos de que el Ayuntamiento de la capital haga una sentida declaración institucional por las víctimas. Para Toscano, como para todos los políticos en primera fila de esta tragedia, han sido los peores días de su vida profesional. "No hay consuelo", explica gráficamente. Él ha recorrido los pueblos afectados y ha estado apoyando a las familias rotas, acompañándolos en el duelo. "A veces solo hay que estar, en silencio, poco más, estar", señala en una conversación con este periódico. “Esto ha pegado a todo el mundo”.

¿Cómo está Huelva? Han sido días muy difíciles para todos.

Huelva, como podéis imaginar, está en shock. Es una consternación en toda la provincia porque son muchos los municipios afectados y hay un profundo dolor, muchísima tristeza, hay mucho silencio. Silencio que es respeto también. La gente habla en voz baja, ves las caras, ves la tristeza en cada uno de los municipios donde la tragedia ha sacudido. La gente lo está pasando muy, muy mal y además como todo esto ha sido prolongado en el tiempo, porque las noticias iban llegando, iban apareciendo nuevas personas, iban poniendo nuevas caras a esos fallecidos, a esos familiares… eso ha hecho que se haya prolongado muchísimo ese sufrimiento. En el tiempo se ha alargado y profundizado en ese impacto. El daño que ha dejado Huelva es muy profundo, es una herida tremenda. Una herida que no cura rápidamente, normalmente, pero aquí con más dificultad aún, porque seguía abriéndose día a día. Es la tragedia más terrible que ha vivido Huelva, en la historia que conocemos, ninguno de nosotros hemos vivido antes algo así.

¿Cuántos pueblos hay afectados directamente?

No he echado la cuenta, hay datos que no conocemos y fallecidos de los que en muchas ocasiones por protección de datos no conocemos el pueblo donde residía. Sé que ha habido fallecidos en Punta Umbría, en Isla Cristina, en Gibraleón, en Lepe, en La Palma, en Bollullos, en Aljaraque, en Huelva capital, y esos serían ocho. Algún pueblo más, sé que también, pero aún no lo han dado a conocer. Son muchos municipios, y además algunos muy trágicos, en el caso de Aljaraque es una familia entera.

En ese caso ya no cabe más dolor y más sufrimiento. Es tremendo. ¿Ha podido darles personalmente el pésame, cómo se encuentran?

Todos son durísimos pero este caso es tremendo, son cuatro miembros de una misma familia de Aljaraque, que es también mi pueblo. La madre fallecida, Cristina, era oriunda de Punta Umbría y tenía una tienda allí, pero vivía en Aljaraque. Los conozco de siempre. Hemos estado con ellos sí. El día que llegaron aquí los cuerpos fue realmente terrible. Todo el pueblo los acompañó, estuvieron toda la noche velando a sus familiares en el Polideportivo Municipal, y la misa fue ayer (jueves) por la mañana.

Nunca, nunca, he visto algo así en Aljaraque. Ese silencio, ese acompañamiento a esa familia, yo jamás lo he visto… Es una tragedia.

La abuela de la niña de seis años que ha sobrevivido, que además ha pasado unos años regulares, ha perdido en 20 segundos a su hijo, a uno de sus nietos... no sé cómo se puede soportar. Y ahí estaba. Lo que más me llamaba la atención es que ahí estaban dando las gracias. ¿Gracias por qué? Gracias por el apoyo, decía, es de ser muy grande. Eran miembros de una familia muy conocida. No solo porque eran fantásticos sino porque Pepe, que tenía una empresa de movimientos de tierra, era una persona muy solidaria. Cuando pasó la tragedia de la DANA, Pepe montó una de sus máquinas en un camión y se fue a Valencia. Se fue directamente a ayudar, a meterse en los garajes. Era un tío extraordinario. Además de eso tenían un ‘burger móvil’ (un puesto de comida ambulante). Entonces, en cualquier fiesta, en la feria, en todo, ellos eran los que atendían. Era gente muy querida. Cristina cantaba como los ángeles, participó en un programa de Canal Sur. Si había algo solidario, tú solo tenías que llamar a Cristina y Cristina estaba allí a primera para cantar.

"Pepe tenía una empresa de movimientos de tierra y cuando ocurrió la DANA montó una de sus máquinas en un camión y se fue a Valencia"

Es una familia muy querida que deja una ausencia importante en el pueblo. Con Cristina y Pepe han fallecido un hijo. Pepe, de 12 años, y un sobrino, el hijo del hermano del fallecido, de Félix, de 23. Habían ido a ver un partido del Real Madrid y a ver el Rey León. Era un regalo de reyes.

Se queda la chiquitita, una niña muy despierta, muy lista. Pobrecita mía.

¿Qué le han pedido los familiares, qué necesitan en estos momentos?

Lo que hicimos todas las administraciones fue sentarnos a la misma mesa y ponernos a trabajar juntos. Cada uno iba poniendo lo que tenía. Hemos estado con Cruz Roja, con todos nuestros servicios sociales, que era una de las cosas más importantes. Lo que nos pedían los familiares, especialmente, era ese apoyo psicológico. En todos los lugares donde ellos nos lo han requerido, porque había muchos que no quieren nada y por supuesto respeto absoluto, pero para aquellos que nos han pedido apoyo psicológico, estamos muy pendientes. Tanto en los velatorios, en las esperas, en las capillas ardientes, siempre ha habido un equipo a su disposición. Voluntarios de Cruz Roja, psicólogos del colegio de Huelva que se pusieron a nuestra disposición….

Ha habido momentos muy complicados y esto no se queda aquí. Queda un camino largo, duro, complicado y por supuesto también nos van a tener ahí.

Huelva está dando un ejemplo de solidaridad y de saber estar en esta dura tragedia.

Huelva es muy solidaria, con su silencio lo dice todo, lleva detrás mucho. Tenemos que ser el bastón donde se puedan apoyar estas personas. Que sientan que estamos acompañando aunque solo sea cogiéndoles la mano. Es lo que tenemos que hacer ahora, ponernos al lado para lo que necesiten o simplemente para estar. En muchas ocasiones no hay que hablar, el gesto es estar. Eso también reconforta de alguna manera. Saber que no estás solo, que le estás aguantando también en lo que se puede. Tiene que ser horrible, insoportable, nada te puede quitar el dolor pero que sepan que estamos ahí.

Hablaba de los psicólogos, del papel que han desempeñado...

Los médicos, los psicólogos, todos los profesionales están siendo extraordinarios. Hasta el personal de los servicios funerarios, nos decían ‘nunca hemos vivido nada así’. Gente que está acostumbrada todos los días a ver la muerte. También hemos hablado con todos estos que están prestando el apoyo. Cuando estabas en un duelo, ibas a ver a los profesionales que habían parado un segundo… hay gente que ha estado horas y horas sin descansar. ‘¿Y vosotros qué? Nosotros cuando pasa todo esto nos reunimos y entre nosotros también hacemos nuestra terapia’, me explicaban.

"En muchas ocasiones no hay que hablar, el gesto es estar. No puedes hacer más"

¿Apoya la decisión de Juanma Moreno de no confrontar con el Gobierno en momento de dolor y esperar para ver qué ha pasado o pedir responsabilidades? Hay voces en su partido que están en otra línea muy distinta.

Yo creo en la forma de hacer política de Juanma Moreno. Ese es el camino. Aquí no estamos para pelearnos, no nos han votado para pelearnos ni para ver quién va o no. Aquí estamos para ayudar, para gestionar, y creo que Juanma (Moreno) gestiona de una manera excepcional y desde la tranquilidad de la moderación. Como dice el presidente, habrá tiempo de que veamos dónde ha estado el fallo, por qué se ha producido todo esto, si ha sido simplemente fruto de la mala suerte o realmente ha habido una causa. Ya habrá tiempo. Todos aprendemos del presidente andaluz, hay que actuar y hacer cosas desde el consenso. Confiemos en que la investigación arroje toda la luz.

Hay un homenaje de Estado el día 31, imagino que cree que es una decisión acertada la elección de Huelva como sede de ese homenaje, ¿no?

Sí, por supuesto. Huelva ha recibido el mayor golpe. Desgraciadamente, la mayoría de los fallecidos de esa tragedia son de aquí, por tanto, el funeral agradecemos que sea aquí. Es donde están las familias, donde está el dolor, el sufrimiento. También está en el resto de España, pero aquí, especialmente por aquí nos ha tocado lo peor. Dos días antes habrá un funeral, una misa por todas las víctimas, el jueves 29 en la catedral. Ahí se va a unir toda Huelva a esas familias, a ese dolor, a rezar por ellas. Es lo que debemos hacer a día de hoy, ayudar a los que se quedan.

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva. / Alberto Díaz

Durante estos días, muchos vecinos nos decían, ‘no nos olvidéis, de Huelva nunca se habla, aquí es donde ha muerto la mayoría’. Los onubenses se sienten maltratados y acusan esa sensación de abandono. Huelva se siente muchas veces injustamente tratada, y nos reclamaban eso, que miráramos hacia aquí.

Huelva lo tiene absolutamente todo. Es una provincia que podría ser un país, somos igual de grandes que el País Vasco, tenemos un tercio de nuestro territorio protegido, somos hospitalarios, acogedores, tenemos el mejor jamón del mundo, tenemos el Rocío, tenemos todo… pero somos humildes. Nosotros no vamos sacando pecho ni vamos diciendo que tenemos tal y cual. Estamos en ese rincón, el paraíso, que es nuestra provincia, pero no hacemos ruido, porque el onubense es así. Eso hace que quizás no se hable mucho de nosotros y solo se habla cuando hay grandes tragedias y después puede que se nos olvide. En Huelva estamos muy orgullosos de tener lo que tenemos, de mostrar lo que tenemos cuando vienen, pero no vamos tampoco ni diciendo aquí estamos, ni sacando pecho. Ahora desgraciadamente estamos abriendo telediarios todos los días. Tendremos tiempo de hablar y de que se hable también de nuestras infraestructuras, de nuestros problemas.

Es que Huelva es una provincia muy maltratada en cuanto a las infraestructuras ferroviarias, con incidencias y trenes parados durante horas de forma frecuente. Es muy duro que precisamente le haya tocado el peor accidente que se ha vivido en la alta velocidad a una provincia a la que ni siquiera tiene AVE (están previstas las obras para 2030).

Eso es, el problema es que llueve sobre mojado. Los onubenses llevan mucho tiempo diciendo que esto es insoportable, que no podemos tardar lo que tardamos en llegar a Sevilla, que son 100 kilómetros. Trenes parados, son muchas incidencias. Son inconvenientes, son incomodidades, y llega esta tragedia. Claro que todo ese malestar se reactiva, pero de esto, como digo, tenemos mucho tiempo para hablar, para seguir reivindicando.

"Con las infraestructuras, con los trenes, en Huelva llueve sobre mojada, hay muchas reivindicaciones que hacer"

Presidente, imagino que habrán sido los días más difíciles de su vida política, ¿no?

R. Sin duda, sin duda, porque la gestión, a eso está uno acostumbrado, y bueno, te pones, te sientas, qué hay, qué no hay, qué se necesite, y a dónde se manda. Eso se hace todos los días. Pero hay una tristeza, una sensación que no se puede describir. Ves el dolor muy cerca, todos los días, y en Huelva… Aquí nos conocemos todos. Cuando llega un fallecido, si no lo conocías personalmente, que posiblemente sí, conocías a su hijo o era el amigo de un amigo tuyo. Eso en lo personal es muy duro y tienes que estar ahí dando apoyo. Ese sufrimiento continuo durante tantos días, afecta y ves que no puedes hacer nada para darles consuelo, solo estar.

"Adamuz ha demostrado lo que es Andalucía, una tierra generosa, valiente, solidaria"

Han anunciado que harán a Adamuz pueblo hermano de Córdoba por todas sus muestras de apoyo y solidaridad.

Lo que ha hecho Adamuz, en esta provincia no se lo va a olvidar nunca. lo haremos visible para que no se lo olvide nunca. Estos cordobeses han ha demostrado qué es Andalucía. Cuando hace falta, ahí están, los andaluces, en este caso los de Adamuz para ser valientes, solidarios, generosos. Se lo vamos a reconocer públicamente y no lo olvidaremos nunca.