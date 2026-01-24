Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adiós 'templo' gastronómicoGalería Paellas de BenicàssimAccidente AP-7Puntos negrosConstrucciones ilegalesAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Temporal Ingrid

La DGT levanta todas las restricciones al transporte pesado tras la mejora del tiempo

Seguían cortados los dos principales accesos a Galicia por la A-6 y la A-52

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

La DGT restringe el paso de camiones y vehículos pesados en el noroeste peninsular por 'Ingrid'

Alberto Rivera

A Coruña

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha levantado la prohibición de circular a vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos. En esta actualización se incluyen las carreteras que dan acceso a Galicia desde la meseta, como la A-6 / N-6 o la A-52, así como otras interiores de la comunidad.

Ya la pasada noche se habían levantado las restricciones a transportistas en la A-6 desde Vilalba a Benavente, la A-52 entre Ourense y Ponteareas, la AP-53 entre Vedra y Dozón y la AG-53 de Dozón a Ourense.

Hasta el momento seguían activos los cortes a los camiones en la A-6 / N-6 entre Benavente (Zamora) y Lugo, en la A-52 entre Rionegro del Puente (Zamora) y Ponteareas, en la N-541 entre Ourense y Cerdedo así como en la N-640 entre Monterroso y A Estrada.

Quejas de los transportistas

La Federación Gallega de Transportes (Fegratramer) denunció este viernes la decisión "incomprensible" de la DGT de prohibir la circulación de camiones por la A 6 y la A 52, obligando a los conductores a detenerse en áreas sin servicios básicos, pese a que ambas vías —aseguran—se encuentran limpias y sin nieve. La patronal reclama a Tráfico que retire unas restricciones que considera injustificadas y ha solicitado la mediación de la Dirección Xeral de Mobilidade para restablecer cuanto antes la actividad normal del transporte.

Noticias relacionadas y más

Provisiones de supermercados

Las cadenas de supermercados, agrupadas en Asedas, manifestaron este viernes su preocupación por las restricciones "preventivas" impuestas por la DGT a la circulación de camiones, una medida que consideran "desproporcionada" y que ya ha provocado importantes problemas en el transporte de alimentos y productos esenciales. La patronal urge a priorizar la limpieza de las vías y la circulación de camiones de primera necesidad, al tiempo que llama a la calma y asegura que no hay riesgo de desabastecimiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents