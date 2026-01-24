Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies en Barcelona

Un nuevo desprendimiento de tierras ha tenido lugar en las vías de la línea R4 de Rodalies de Catalunya, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, en la provincia de Barcelona.

Fuentes de Adif han confirmado que los técnicos están trabajando para evaluar las consecuencias de este desprendimiento, que se ha producido poco antes de que Rodalies anunciara la suspensión del servicio en Catalunya.

Este es el tercer desprendimiento de tierras de los últimos días, después de que ayer viernes otro suceso similar obligara a interrumpir la circulación de trenes de la línea R1 de Rodalies entre las estaciones de Blanes y Maçanet-Massanes, en Girona.

Estos dos incidentes se suman al accidente mortal de la R4 ocurrido el pasado 20 de enero en Gelida (Barcelona), en el que falleció un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas al chocar el tren contra un muro de contención que se desprendió y cayó a la vía por las fuertes lluvias.

Rodalies, sin servicio

El nuevo desprendimiento ocurrido este sábado, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, no tiene incidencia en la circulación de trenes porque el servicio de Rodalies ha quedado suspendido desde este mediodía, a instancias del Govern de la Generalitat.

El Govern había exigido a Renfe y Adif la suspensión del tráfico de los trenes de Rodalies y regionales hasta que puedan garantizar, "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad.

Noticias relacionadas

Tras darse a conocer la suspensión del servicio, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha informado de que viajaba hoy mismo a Barcelona "para seguir de cerca y sobre el terreno" la situación de las infraestructuras de Rodalies.