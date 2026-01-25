Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

Óbito

Muere la madre de Sandra Valero, representante de RTVE en Eurovisión Junior 2023

Tony Aguilar ha enviado un emotivo mensaje de apoyo a la joven artista y a su familia tras conocerse la triste noticia.

Sandra Valero en Benidorm durante una de las ediciones del festival.

Sandra Valero en Benidorm durante una de las ediciones del festival. / RTVE

Kevin Rodríguez

Tenerife

La madre de Sandra Valero ha fallecido. La noticia se ha conocido a través de un mensaje publicado en redes sociales por Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles de la radio musical en España, que ha querido trasladar públicamente su pésame a la cantante y a sus seres queridos en este duro momento.

“D.E.P. Nazha. Mi más sentido pésame a su hija Sandra Valero y familia. Un cariñoso abrazo a todos”, escribía el locutor en su cuenta oficial, un mensaje breve pero cargado de cercanía y cariño que rápidamente ha generado numerosas muestras de apoyo hacia la joven artista.

Sandra Valero representó a España en Eurovisión Junior 2023, certamen en el que logró una destacada posición y se convirtió en una de las grandes protagonistas de la edición gracias a su carisma y su soltura sobre el escenario.

Noticias relacionadas

La artista defendió la canción ‘Loviu’, un tema alegre y luminoso que conectó rápidamente con el público por su mensaje positivo y su energía, consolidando a Sandra Valero como una de las jóvenes promesas más queridas del panorama musical juvenil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
  2. Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
  3. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  4. Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
  5. Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
  6. Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
  7. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
  8. La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales

Tercera Federación | El Villarreal C se adjudica con claridad el derbi frente al Roda (4-1)

Tercera Federación | El Villarreal C se adjudica con claridad el derbi frente al Roda (4-1)

El PP pone en valor los más de 6,7 millones de euros invertidos por la Diputación y el Consell para atender las necesidades de Els Ports tras la dana

El PP pone en valor los más de 6,7 millones de euros invertidos por la Diputación y el Consell para atender las necesidades de Els Ports tras la dana

La fiestas de la Magdalena de Castelló visitan por primera vez la Casa Regional de Valencia en París

La fiestas de la Magdalena de Castelló visitan por primera vez la Casa Regional de Valencia en París

La Volta a Peu a les Ermites reúne a cientos de participantes en Burriana

La Volta a Peu a les Ermites reúne a cientos de participantes en Burriana

Ivace+i Innovación respalda el desarrollo de una plataforma de realidad aumentada para asistir a las intervenciones de neurocirugía

Ivace+i Innovación respalda el desarrollo de una plataforma de realidad aumentada para asistir a las intervenciones de neurocirugía

Compromís exigirà explicacions a Carrasco per la “nefasta gestió” del Patronat de Turisme alertada per Intervenció

Compromís exigirà explicacions a Carrasco per la “nefasta gestió” del Patronat de Turisme alertada per Intervenció

La Generalitat se alía con la región italiana de Emilia-Romagna para defender los intereses de la industria cerámica

La Generalitat se alía con la región italiana de Emilia-Romagna para defender los intereses de la industria cerámica

Burriana adjudica por 112.945 euros la nueva deshumectadora de la piscina municipal

Burriana adjudica por 112.945 euros la nueva deshumectadora de la piscina municipal
Tracking Pixel Contents