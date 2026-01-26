La 'estafa a la italiana' se cuela en WhatsApp: así roban cuentas y piden dinero a tus contactos

Las autoridades han vuelto a encender las alarmas ante el crecimiento de una modalidad de fraude digital conocida ya como la “estafa a la italiana”, un engaño que se propaga a través de WhatsApp y que se basa en la suplantación de identidad de personas reales para pedir dinero urgente a familiares y amigos.

El método no es nuevo, pero sí cada vez más sofisticado. En Italia, la Policía Postal ha advertido de un aumento de casos en los que los delincuentes toman el control de cuentas auténticas de WhatsApp y, desde ellas, envían mensajes a los contactos de la víctima simulando situaciones de emergencia: accidentes, averías del móvil o problemas económicos repentinos. El mensaje suele ser breve, alarmante y acompañado de una petición inmediata de dinero.

Uno de los casos más recientes tuvo como protagonista al propietario de un restaurante en Roddi, cuya cuenta fue utilizada para solicitar transferencias de 800 euros a unas cincuenta personas de su agenda. Dos de ellas llegaron a enviar el dinero antes de confirmar la veracidad del mensaje.

Una estafa que cruza fronteras

El fenómeno no se limita a Italia. En España, la Policía Nacional ha detectado decenas de víctimas en ciudades como Zaragoza por un fraude prácticamente idéntico. En muchos casos, el origen del problema está en el robo del código de verificación que WhatsApp envía por SMS cuando se intenta iniciar sesión en un nuevo dispositivo.

Los estafadores se hacen pasar por un contacto conocido y piden ese código con alguna excusa creíble. Una vez facilitado, la cuenta queda en manos del delincuente, que accede a la agenda completa y continúa la estafa en cadena, solicitando dinero mediante Bizum u otros sistemas de pago inmediato. La clave del engaño está en la confianza: los mensajes llegan desde un chat real, con historial previo, lo que reduce las sospechas y empuja a muchas víctimas a actuar sin comprobar la información.

Cómo protegerse

Las fuerzas de seguridad insisten en varias recomendaciones básicas:

No compartir nunca el código de verificación , ni siquiera con contactos de confianza.

, ni siquiera con contactos de confianza. Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp.

en WhatsApp. Desconfiar de mensajes urgentes que pidan dinero o datos personales.

Verificar siempre por otra vía —una llamada, una nota de voz o contacto directo— antes de enviar dinero.

En caso de haber sido víctima, es fundamental avisar de inmediato a los contactos, intentar recuperar la cuenta a través del soporte oficial de WhatsApp y presentar denuncia ante la policía.