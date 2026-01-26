Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

Un ingeniero español diseña el primer chip capaz de funcionar al filo del cero absoluto de temperatura: -268 ºC

David Cerviño acaba de presentar el «Fresquiño Sensor» que permitirá hacer viables los ordenadores cuánticos

Sus aplicaciones abarcan farmacéuticas, problemas matemáticos, banca o comunicaciones

El ingeniero David Cerviño, ayer junto al ascensor Halo de la ciudad.

El ingeniero David Cerviño, ayer junto al ascensor Halo de la ciudad. / Marta G. Brea

Víctor P. Currás

Vigo está de rigurosa moda en el mundo de los chips. A la espera de que comiencen las obras de la fábrica de Sparc por 8,16 millones de euros, David Cerviño Fungueiriño (Vigo, 1997) acaba de lograr el primer microchip capaz de operar a -268º de temperatura. La temperatura se encuentra al borde del «cero absoluto» —los cero grados Kelvin— y es la que requieren los ordenadores cuánticos. Formado en la Universidad de Vigo y la de Barcelona como ingeniero microelectrónico, señala que es un «importante paso en la carrera por hacer realidad un ordenador cuántico escalable y factible», especialmente en lo que a costes y viabilidad se refiere.

El nombre del prototipo, «Fresquiño sensor», permitirá rebajar del millón de euros actual a precios competitivos el coste de los congeladores que permiten refrigerar los cúbits o bit cuánticos. Estos suponen la unidad mínima de información de estos computadores. Actualmente, cada uno tiene un máximo de 100, pero el objetivo es que en el futuro alcancen las decenas de miles. «No es que sea muy costoso tener una máquina para cada uno, es que es imposible» señala sobre el avance cuanto a la eficiencia.

Vista de un refrigerador de un computador empleado por Cerviño.

Vista de un refrigerador de un computador empleado por Cerviño. / FdV

¿En qué consisten estos cálculos?

La computación cuántica se basa en el cálculo a partir de todos los escenarios posibles, siendo el «gato de Schrödinger» su paradigma más famoso: un felino se encuentra encerrado en una caja que contiene dos cápsulas, una con veneno y otra sin él. El animal está «vivo y muerto al mismo tiempo», ya que hasta que se abra el contenedor no se decide el resultado. Y con esas condiciones operan los citados ordenadores para alcanzar cualquier resultado. Sus aplicaciones llegarán a las farmacéuticas, ingeniería de materiales, problemas matemáticos, banca, comunicaciones o seguridad.

«Esto es un peligro, ya que será capaz de hackear algoritmos encriptados» en estos dos últimos ámbitos. Es por ello que la inversión en los últimos años ha crecido en varios países para poder alcanzar la «supremacía cuántica», momento en el que estas computadoras mejorarán a las actuales. Actualmente, en España «no hay más de diez», estando en el CESGA de Santiago desde 2023 el único de Galicia con apenas 32 cúbits.

Detalle del &quot;Fresquiño sensor&quot;.

Detalle del "Fresquiño sensor". / FdV

Residente en la actualidad en Barcelona, donde padece la falta de conexiones aéreas de Vigo a menudo, recibió durante la «Tardebuena» del 24 de diciembre el mejor regalo posible. La IEEE Solid State Circuits Letters, una de las revistas más prestigiosas en este sector, validaba su artículo y abría la puerta a publicarlo en el primer trimestre del próximo año. El «Fresquiño» funciona con helio líquido —que alcanza este estado a la citada temperatura— y un sistema de vacío, teniendo un margen de error de 0,78 grados centígrados. El objetivo es que en el futuro se pueda «igualar» esta temperatura con los -273º que requieren los ordenadores cuánticos. Para ello, cualquier empresa deberá contactar con él para intentar replicar el prototipo.

Noticias relacionadas

El proyecto nació en septiembre de 2021 como parte de su Trabajo de Fin de Máster mientras estudiaba en la localidad neerlandesa de Delft. Un año después era enviado a Taiwán a fabricarse y durante los meses siguientes hasta julio estaría testeándolo. Finalmente, este verano pudo retomar el proyecto, enviando el texto final en agosto a la citada revista. «En el momento en el que sea una realidad es un cambio de paradigma en la forma de resolver cálculos», apunta, ya que actualmente los ordenadores cuánticos solamente son capaces de «vencer» a los tradicionales en las tareas «hechas a medida para él, el siguiente paso es que sea en tareas útiles para la sociedad» añade. Con la incorporación de más cubits se permitirá corregir los errores que tengan estos ordenadores, siendo tan importantes la «calidad y la calidad» de los mismos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
  2. Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
  3. Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
  4. Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
  5. Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
  6. Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
  7. Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
  8. Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones

Ludiente se queda sin su única tienda: "Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz"

Ludiente se queda sin su única tienda: "Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz"

De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real

De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real

Moncofa gana en un año cerca de 700 habitantes y supera los 9.100 vecinos

Moncofa gana en un año cerca de 700 habitantes y supera los 9.100 vecinos

El bus de Castelló permitirá pagar con tarjeta y móvil: ya hay fecha para su implantación

El bus de Castelló permitirá pagar con tarjeta y móvil: ya hay fecha para su implantación

Conoce todos los detalles para aprovechar los 100 euros del Plan Veo en las ópticas de Castellón

El Plan Veo en Castellón: 100 euros para gafas infantiles que no todas las ópticas notan en ventas

El Plan Veo en Castellón: 100 euros para gafas infantiles que no todas las ópticas notan en ventas

Los terceros carriles de la AP-7 en Castellón siguen a la espera de licitar la obra: 50 millones de inversión

Los terceros carriles de la AP-7 en Castellón siguen a la espera de licitar la obra: 50 millones de inversión

La Generalitat refuerza la retirada de jabalíes abatidos con más rutas y puntos de recogida en Castellón

La Generalitat refuerza la retirada de jabalíes abatidos con más rutas y puntos de recogida en Castellón
Tracking Pixel Contents