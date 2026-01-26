Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 26 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 26 de enero de 2026, ha estado formada por los números 01, 02, 18, 24, 38 y 49. El número complementario es el 08 y el reintegro, el 4. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo martes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6774027, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
- Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen
- Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real