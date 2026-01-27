Educación
Extremadura suspende las clases este miércoles por el temporal de lluvia, viento y nieve
La decisión se adopta, de momento, para el horario de mañana y por la tarde se decidirá según la evolución meteorológica
Guadalupe Moral
Extremadura suspende las clases en todos los colegios e institutos de la región mañana miércoles ante las previsiones de fuertes vientos, lluvia y nieve que han obligado a activar la alerta naranja de Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en casi toda la comunidad.
La decisión la acaba de comunicar la Secretaría General de Educación y Formación Profesional a través de la plataforma Rayuela, con una mensaje dirigido a todos los equipos directivos de los centros y las familias extremeñas. Señala que "técnicamente es imposible asegurar o delimitar las zonas de mayor afectación y la invariabilidad de las mismas ante el paso del fenómeno meteorológico adverso por nuestra región", explica el mensaje, por lo que es imposible "garantizar la seguridad en los desplazamientos", añade la Junta.
De momento, la decisión se adopta solo para las clases de la mañana de este miércoles, 28 de enero, y por la tarde se decidirá según la evolución de la situación meteorológica. Los centros educativos también permanecerán cerrados, de momento, durante la jornada matinal.
"La medida tiene como principal objetivo salvaguardar la integridad de los alumnos", señalan desde la administración regional.
Lluvias de hasta 200 litros por metro cuadrado acumulados
Cabe recordar que la región afronta la borrasca Joseph, que prevé para este miércoles lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas y acumulados de hasta 200 litros por metro cuadrado, así como vientos superiores a 90 kilómetros por hora. También se esperan nevadas en el norte de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre