Ya es oficial: Los vecinos pueden ir a los tribunales por obras no autorizadas en viviendas y locales

Las obras en viviendas y locales comerciales son una de las principales fuentes de conflicto en las comunidades de vecinos. Golpes desde primera hora de la mañana, reformas que afectan a muros, terrazas o fachadas, o cambios estéticos sin consenso pueden acabar teniendo consecuencias legales. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) es clara: los propietarios pueden reformar, pero con límites muy concretos, y la comunidad tiene herramientas legales para actuar si se incumplen.

El artículo 7 de la LPH permite al propietario de un piso o local modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su inmueble, siempre que esas obras no menoscaben la seguridad del edificio, no alteren su estructura general, su configuración o su estado exterior, ni perjudiquen los derechos de otro propietario. Además, existe una obligación clave que a menudo se pasa por alto: informar previamente a quien represente a la comunidad, normalmente el presidente.

Si una reforma afecta a elementos comunes —como fachadas, patios, terrazas, instalaciones compartidas o estructuras— es necesario contar con la autorización de la comunidad de propietarios. En caso contrario, la junta puede exigir la paralización inmediata de los trabajos y, si el propietario persiste, iniciar una acción de cesación por la vía judicial.

La ley contempla que el juez pueda ordenar la suspensión cautelar de la obra, la restitución del estado original e incluso, en los casos más graves, la privación del derecho de uso de la vivienda o local por un periodo de hasta tres años. Si el infractor no es el propietario, la sentencia puede llegar a extinguir sus derechos sobre el inmueble y ordenar su desalojo.

Fachadas de locales comerciales

Uno de los focos habituales de conflicto son las fachadas de los locales comerciales. Aunque la LPH no especifica su carácter, el artículo 396 del Código Civil considera la fachada un elemento común del edificio. Esto implica que su alteración suele requerir autorización comunitaria.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue dos escenarios. Cuando la fachada del local es diferente al resto del edificio, el propietario dispone de mayor margen para realizar modificaciones sin necesidad de acuerdo, siempre que no lo prohíban los estatutos, respete las normas urbanísticas y cumpla el artículo 7 de la LPH. En cambio, si la fachada es igual al resto del inmueble, cualquier alteración exige un acuerdo en junta aprobado por al menos tres quintas partes de los propietarios y de las cuotas, según el artículo 17.4 de la ley.

Aun así, los tribunales reconocen que las exigencias deben flexibilizarse en el caso de locales comerciales, ya que su actividad puede requerir ciertos cambios para atraer clientes o publicitar el negocio. Cada caso debe analizarse valorando el grado de alteración, su necesidad y el impacto en los elementos comunes esenciales.

Noticias relacionadas

Actividades prohibidas y medidas cautelares

La LPH también prohíbe desarrollar en viviendas o locales actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, o aquellas vetadas por los estatutos. Ante una infracción, el presidente de la comunidad puede requerir formalmente el cese de la actividad y advertir de posibles acciones judiciales. Si el conflicto llega a los tribunales, el juez puede adoptar medidas cautelares inmediatas para garantizar la cesación de la actividad, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.