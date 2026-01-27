¿Se convertirá en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion'

El virus de Nipah, del que hay un brote activo en el estado de Bengala Occidental (oeste de India), cerca de Calcuta, que afecta ya a cinco personas, preocupa a la comunidad científica —que ha lanzado una alerta sanitaria— por varias razones. Estas son algunas claves del virus explicadas de la mano del epidemiólogo Joan Caylà.

¿Qué es el virus Nipah? El virus de Nipah se conoció en 1999, hace 27 años, en la India. "Aquel año hubo un brote de 105 muertos y 160 afectados. Ahí se vio que podía tener una letalidad del 70%", explica Caylà. Este es el principal motivo de la preocupación. Los síntomas de este virus empiezan como algo bastante inespecífico: fiebre, dolor de cabeza, vómitos y cansancio. Sin embargo, puede evolucionar rápido a algo más serio: encefalitis (inflamación del cerebro), convulsiones, desorientación y el coma.

¿Puede convertirse en una pandemia? "Yo diría que, estrictamente, es improbable que haya una pandemia. Y la posibilidad de que llegue a España es remota", responde Caylà. Para él lo "normal" es que ocurra con este brote lo mismo que sucedió en 1999: un grupo de personas se vieron afectadas, pero el virus se contuvo en otro grupo. "Hoy en día con los medios que hay debería ser controlable a nivel local. Como mucho podría haber una extensión a algún país limítrofe. Pero si todo el mundo hace bien las cosas no debería generar una pandemia a escala mundial", opina Caylà. Según fuentes sanitarias, la enfermedad parece tener un patrón estacional y se encuentra localizada en el sudeste asiático.

¿Por qué está generando tanto interés mediático? Según Caylà, Nipah tiene un "atractivo mediático" porque se trata del virus en que se basaron películas como Contagion (2011) y Virus (2019). Este epidemiólogo insiste en que, ante alarmas sanitarias como la que tiene lugar en estos momentos en India, hay que revisar bien los casos y los contactos. En el brote de India hay actualmente 20 contactos, a los que se repetirá el test en tres semanas. "Es muy importante tener en cuenta que debemos vigilar muy bien las encefalitis agudas. Tenemos que tenerlo muy en cuenta en gente que procede de la zona de Calcuta", dice Caylà.