Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 27 de enero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 27 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 47, 42, 23, 43 y 4 y las estrellas 9 y 3.
El código del Millón ha sido el XHX86869.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Un pueblo de Castellón se queda sin su única tienda: 'Tenemos dos peluquerías, pero no donde comprar un kilo de arroz
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre