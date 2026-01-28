La borrasca Kristin, en directo: última hora y noticias del temporal que pone en alerta a España

En Directo
La nueva borrasca, Kristin, mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para este miércoles de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Aena activa su plan de actuaciones invernales en el aeropuerto de Madrid-Barajas
Aena ha activado su Plan de Actuaciones Invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por el temporal de este miércoles, 28 de enero, y ante las previsiones de la Aemet, que avisa de nevadas en cotas bajas, vientos muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias abundantes. En un mensaje en redes sociales, el operador aeroportuario también ha aconsejado a los pasajeros que vayan a volar en las próximas horas que consulten con su aerolínea el estado de tu vuelo. Además, ha recomendado el uso del transporte público en sus desplazamientos al aeropuerto, que está registrando algunos retrasos en los vuelos programados para este jornada, tal y como se puede comprobar en su web. No obstante, en declaraciones a Europa Press, Aena ha precisado que en su red, actualmente, solo ha habido una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que se ha tenido que desviar a Sevilla por baja visibilidad.
Situación complicada en las carreteras del norte y oeste de Madrid por la nieve
Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos. La A-6 es la carretera más afectada a estas horas, pues la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está intransitable por limpieza de la vía desde Guadarrama hasta Aravaca. Según se puede comprobar en las cámaras de la DGT, numerosos vehículos han quedado bloqueados por el cierre de la autovía. En la A-1, hay retenciones entre los puntos kilométricos 9 y 37, con uso obligatorio de cadenas y circulación restringida a autobuses y vehículos pesados. El uso de cadenas también es obligatorio en la M-607, a la altura de Colmenar Viejo, y en todos los puertos de montaña madrileños.
Las fuertes rachas de viento fuerzan el tercer día de cierre de Sierra Nevada
La estación andaluza de Sierra Nevada permanece por tercer día consecutivo cerrada por motivos de seguridad ante las fuertes rachas de viento y la alerta por lluvias. Cetursa, la empresa que gestiona la estación, ha informado de la imposibilidad de abrir Sierra Nevada por la alerta activa por lluvia y viento y ha recordado que los servicios de emergencia han recomendado evitar los desplazamientos innecesarios. La estación presenta este miércoles una visibilidad parcial en todas las zonas y fuertes rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora en las cotas más altas. Sierra Nevada sí mantiene las actividades habituales en Mirlo Blanco. Cetursa ha informado además de que los usuarios pueden gestionar la devolución del forfait desde la web de la estación o en taquillas. Por otro lado, el temporal mantiene este miércoles cerradas al tráfico parte de la A-395 y de la A-4025, dos carreteras de Sierra Nevada, y condiciona la circulación en el Puerto de la Ragua y en zonas de la Alpujarra. Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el hielo ha forzado el cierre al tráfico de algo más de siete kilómetros de la A-4025, en Güéjar Sierra, y la nieve impide circular por la carretera A-395 que da acceso a Sierra Nevada, intransitable desde el kilómetro 32, ubicado después del acceso a la estación de esquí.
La nevada deja varios centímetros de espesor en Ávila
Las nevadas registradas desde la madrugada de este miércoles han dejado varios centímetros de nieve en las calles de Ávila y complicaciones en distintas carreteras de la provincia, después de que la precipitación comenzara a cuajar alrededor de las 7.15 horas, momento que ha coincidido con la entrada a los colegios y el inicio de las consultas médicas en la capital. La acumulación de nieve ha provocado retrasos en el transporte público, la suspensión de algunas citas sanitarias y dificultades en los accesos a los centros escolares. El Ayuntamiento de Ávila ha activado el operativo de vialidad invernal para la limpieza de calles y aceras, con medios mecánicos y manuales, y se ha prestado especial atención a los entornos de colegios y centros de salud, según ha informado en un comunicado. Algunas vías, como la Ronda Vieja, la calle Madrigal y la bajada de Santo Tomás, permanecen cortadas, y desde el consistorio se recomienda "precaución y evitar utilizar el vehículo en la medida de lo posible". Durante la tarde del martes ya se habían realizado labores preventivas con el esparcimiento de sal ante el aviso de nevadas. El temporal se produce en una jornada con aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por fuertes rachas de viento, que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en el Sistema Central. El Ayuntamiento ha aconsejado tomar medidas de seguridad, como retirar objetos de terrazas y ventanas, revisar anclajes o evitar transitar junto a muros, cornisas y zonas arboladas.
Nivel rojo por la crecida del río Guadalquivir en Villanueva de la Reina (Jáen)
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río Guadalquivir a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén), mientras que se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca donde también hay riesgo de desbordamientos. A primera hora de esta mañana el Guadalquivir presentaba un caudal de 261,94 metros cúbicos por segundo y alcanzaba un nivel de 5,03 metros, muy cerca del límite del puente existente en Villanueva de la Reina. Fuentes municipales han señalado que la situación está estabilizada aunque si continúan las precipitaciones se teme por anegaciones en las zonas de cultivo del término municipal. Según la información del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la cuenca del Guadalquivir, hay otros cuatro puntos con nivel amarillo de emergencia por el elevado caudal de los ríos.
La nueva borrasca Kristin:efímera, profunda y muy adversa
La nueva borrasca Kristin de alto impacto que sacude al país será "efímera", pero "profunda", y dejará hoy una jornada "muy adversa", con vientos huracanados, temporal marítimo, lluvias intensas y nevadas en cotas bajas del norte y centro del país desde 600 metros que "podrían dificultar el tráfico". Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo, tras explicar que atravesará "rápidamente" la península, con un temporal de alto impacto que también afectará a Baleares. Nombrada por el Servicio Meteorológico de Portugal, "este miércoles estamos bajo la influencia de la borrasca Kristin, pequeña pero muy profunda", formada en las últimas horas frente al país vecino. Será de vida "efímera" porque el jueves "ya se habrá alejado". Pese a ello, el país seguirá bajo la influencia de borrascas atlánticas y el jueves volverá a ser una jornada lluviosa en la mayor parte del territorio, ha añadido. Tras Kristin seguirán llegando en los próximos días nuevas borrascas que dejarán lluvias, nevadas en las montañas y vientos intensos, con temperaturas más altas el jueves y en descenso en los días siguientes.
El Ayuntamiento de Madrid activa el Plan de Inclemencias Invernales por lluvia y nieve en la ciudad
El Ayuntamiento de Madrid ha activado este miércoles el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal de lluvia y nieve derivado de la borrasca 'Joseph' que actualmente sacude parte de la Comunidad de Madrid y también la capital. Así, el Consistorio ha desplegado máquinas de limpieza que trabajan ya en varios distritos de la capital esparciendo salmuera en los distritos de Hortaleza, Moncloa-Aravaca y Fuencarral-El Pardo, según ha informado Emergencias Madrid en una publicación en su perfil oficial en redes sociales. La borrasca 'Joseph' deja ya afecciones al tráfico en varios puntos de la Comunidad de Madrid, así como en el transporte interurbano, según ha informado el Ejecutivo autonómico, que además ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada.
Carreteras afectadas
Respecto a la red principal, era obligatorio el uso de cadenas en tramos de vías de Ávila (N-110 en Villatoro y Piedrahita, N-403 en El Barraco y N-502 en Solosancho), Ávila y Cáceres (N-110 entre El Barco de Ávila y Tornavacas), Ávila y Salamanca (N-501 entre Ávila y Peñaranda de Bracamonte), Ávila y Segovia (AP-51 entre Brieva y Villacastín) y Cáceres (A-66 en Aldeanueva del Camino).
También había nivel rojo en Huesca (N-330a en Canfranc y N-330b en Candanchú), Madrid (A-6 cerca de la capital), Madrid y Ávila (AP-6 entre Las Eras y Adanero), Madrid y Segovia (A-1 de Las Pueblas a Villarejo), Segovia (AP-61 en El Espinar) y Segovia y Ávila (N-6 de Labajos a Adanero).
Además, el nivel amarillo afectaba a carreteras estatales de Ávila (N-403 en La Atalaya), Ávila y Segovia (N-403 de Ávila a Martín Muñoz de las Posas), Guadalajara (A-2 en Valdenoches), Madrid y Segovia (A-1 en Somosierra), y Zamora y León (A-66 de Matilla de Arzón a Ribaseca).
La borrasca Kristin afecta a 106 tramos de carreteras por la nieve
Un total de 106 tramos de carretera estaban afectadas a las 9.20 horas de este miércoles por la acumulación de nieve en la calzada debido a la borrasca Kristin, de las cuales seis eran de la red principal. Las limitaciones en la circulación de vehículos (niveles negro, rojo y amarillo) estaban activadas en casi 1.600 kilómetros de vías de 16 provincias: Almería, Asturias, Ávila, Cáceres, Granada, Guadalajara, Huesca, León, Madrid, Navarra, Ourense, Salamanca, Segovia, Teruel, Zamora y Zaragoza. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el estado de las carreteras, recogidos por Servimedia, a las 9.20 horas había 106 tramos de carreteras afectados por la nieve o el hielo. De ellos, 19 estaban cortados al tránsito de vehículos (nivel negro), en 55 era necesaria la utilización de cadenas o llevar neumáticos de invierno (rojo), en 14 había restricciones a los camiones (amarillo) y en 18 la nieve en la calzada condicionaba el tráfico (verde).
