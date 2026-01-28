Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Vilanova de Bellpuig

Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida

Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de Vilanova de Bellpuig, sufriera un "colapso estructural"

Dos personas atrapadas tras el derrumbe de una casa en Vilanova de Bellpuig (Lleida)

EP

LLEIDA

Dos personas han quedado atrapadas en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.

Así lo han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde han señalado que, tras llegar al lugar de los hechos, han asegurado el escenario y han podido liberar a uno de los atrapados.

Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

