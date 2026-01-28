Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida

Dos personas han quedado un "colapso estructural"atrapadas en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.

Así lo han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde han señalado que, tras llegar al lugar de los hechos, han asegurado el escenario y han podido liberar a uno de los atrapados.

Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).