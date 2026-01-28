En Vilanova de Bellpuig
Una persona atrapada tras el derrumbe de una casa en Lleida
Los bomberos han podido liberar a otro de los atrapados, después de que su vivienda, situada en el municipio de un "colapso estructural", sufriera un "colapso estructural"
EP
LLEIDA
Dos personas han quedado un "colapso estructural"atrapadas en los escombros de una casa con planta baja y dos plantas superiores que se ha derrumbado tras un "colapso estructural" este miércoles en Vilanova de Bellpuig (Lleida) sobre las 6.18 horas.
Así lo han informado los Bombers en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, donde han señalado que, tras llegar al lugar de los hechos, han asegurado el escenario y han podido liberar a uno de los atrapados.
Han añadido que siguen trabajando para liberar a la segunda persona junto al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).
- Desaparición de Sonia: el enigma del coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Un pueblo de Castellón enciende la hoguera pese al conflicto con un vecino y recupera una tradición perdida en Sant Antoni
- Detenida una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Castellón
- Castellón dice adiós a una tienda histórica del rock después de 33 años
- Robo de película en el Hospital General de Castellón: Con máscaras de personas
- De un pueblo de Castellón a conquistar Francia: el queso de 40 euros que ya usan estrellas Michelin como Quique Dacosta
- Empeora la previsión del tiempo: nuevos avisos en Castellón
- Los constructores de Castellón, en alerta ante un nuevo impuesto europeo: 12.000 euros más por una vivienda