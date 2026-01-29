La OCU lo deja claro: Estas son las cinco pizzas de supermercado que aprueban en nutrición

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 62 pizzas precocinadas que se venden habitualmente en los supermercados y la conclusión es contundente: en general, son un alimento poco saludable. A pesar de su popularidad por comodidad, precio y variedad, la mayoría de estos productos presentan una composición nutricional deficiente.

Según los expertos en nutrición que han participado en el estudio, las pizzas refrigeradas y congeladas destacan por un exceso de sal, calorías y grasas saturadas. Desde la OCU advierten que el consumo habitual de este tipo de productos no es recomendable dentro de una dieta equilibrada.

De todas las pizzas analizadas, solo cinco han obtenido una valoración de “composición nutricional aceptable”:

Pizza prosciutto Casa Tarradellas

Pizza de jamón y queso de Eroski

Pizza de jamón y queso de El Corte Inglés Selection

Pizza barbacoa de Mamma Mancini (Aldi)

Pizza de pollo BBQ de Campofrío

Uno de los principales problemas detectados es el alto contenido de grasas saturadas, que provienen sobre todo del queso, a menudo de baja calidad. Este ingrediente es el que más grasa aporta a las pizzas y tiene un impacto negativo sobre la salud cardiovascular. La OCU señala que las pizzas de queso y las vegetarianas son, a menudo, las que superan con más facilidad el umbral recomendado de grasas saturadas, situado por debajo del 5%.

Por todo ello, la OCU recomienda leer con atención el etiquetado nutricional, limitar el consumo de pizzas precocinadas a ocasiones puntuales y priorizar alternativas más saludables, como las pizzas caseras elaboradas con ingredientes frescos y de calidad.