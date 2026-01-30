Los expertos, preocupados por los cambios en el calendario de vacunación infantil de Estados Unidos: "Pueden tener efectos sobre la salud global"

Preocupación entre los epidemiólogos y los expertos en salud pública por la repercusión que puede tener las recientes modificaciones de las recomendaciones de vacunación infantil en Estados Unidos. El Grupo de Trabajo de Vacunas e Inmunización de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), han lanzado un posicionamiento conjunto en el que manifiestan su inquietud por los cambios impulsados por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP).

En el documento, advierten de que la decisión supone un retroceso en la prevención de enfermedades transmisibles y genera riesgos evitables para la salud infantil y global. "Los programas de vacunación infantil constituyen una de las intervenciones de salud pública con mayor impacto en la reducción de mortalidad, hospitalizaciones y desigualdades”, explican. La fortaleza de estos programas depende de una evidencia científica sólida, unas recomendaciones universales claras y unos procesos de decisión técnicos, transparentes e independientes", indican.

Cambio de rumbo

"Tres pilares que ahora se ven debilitados por el cambio de rumbo del ACIP. Afirman que, históricamente, las recomendaciones de vacunación infantil en EE.UU. han sido elaboradas a partir de evaluaciones rigurosas en términos de eficacia, seguridad, coste y equidad", añade el comunicado.

El proceso "socava la credibilidad del sistema sanitario y afecta a la confianza en las vacunas tanto por parte de los profesionales como por parte de la población"

Para los expertos, obviar este proceso, "socava la credibilidad del sistema sanitario y afecta a la confianza en las vacunas tanto por parte de los profesionales como por parte de la población". En el escrito, recuerdan que el calendario de vacunación infantil de EE.UU. va a pasar a depender de la llamada "decisión clínica compartida". Se trata de un enfoque que aumenta la variabilidad entre profesionales y que traslada la responsabilidad de la decisión a las familias, que cuentan con muy distintos niveles de alfabetización y recursos económicos.

"Es previsible una caída de coberturas de vacunación y una reducción de la equidad. Los programas universales de inmunización disminuyen las desigualdades, y eliminar la recomendación de vacunación universal frente a enfermedades como la gripe, la enfermedad meningocócica y de inmunización frente al virus respiratorio sincitial, puede traducirse rápidamente en bolsas de población no vacunada", advierten.

La hepatitis B

Mención específica merece el caso concreto de la hepatitis B, añaden, ya que eliminar la recomendación universal de vacunarse frente a ella incrementa el riesgo de infecciones crónicas, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Las consecuencias de estas modificaciones no se limitarán únicamente a Estados Unidos, puesto que las decisiones que toma este país "influyen en el debate global y pueden fomentar la desinformación en otros contextos, incluido el europeo".

"En un mundo interconectado, los descensos en las coberturas de vacunación no son un problema local, sino que pueden generar efectos en cascada sobre la salud global, comprometer la capacidad de respuesta ante brotes y aumentar riesgos evitables para todos los países", apuntan.