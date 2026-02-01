Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos

Han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo al no ser vistos por las cámaras de seguridad

Una imagen de archivo de la frontera de Ceuta con Marruecos.

Una imagen de archivo de la frontera de Ceuta con Marruecos. / EP

EFE

Ceuta

Al menos 25 migrantes subsaharianos ha entrado irregularmente en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos, aprovechando los daños sufridos en la zona por las últimas borrascas.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

Entre los migrantes, 15 proceden de Guinea y cinco de Sudán, estando todos ellos en buenas condiciones de salud. Los subsaharianos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras realizar el salto de la valla fronteriza, sin ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro.

Noticias relacionadas

Las entradas se han producido en momentos de intensas lluvias que han provocado que Ceuta haya estado en situación de aviso amarillo varias veces en los últimos días.

