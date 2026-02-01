Crisis migratoria
Al menos 25 migrantes llegan a Ceuta tras saltar la valla con Marruecos
Han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo al no ser vistos por las cámaras de seguridad
EFE
Al menos 25 migrantes subsaharianos ha entrado irregularmente en Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos, aprovechando los daños sufridos en la zona por las últimas borrascas.
Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por distintas zonas de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.
Entre los migrantes, 15 proceden de Guinea y cinco de Sudán, estando todos ellos en buenas condiciones de salud. Los subsaharianos se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tras realizar el salto de la valla fronteriza, sin ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que custodian el perímetro.
Las entradas se han producido en momentos de intensas lluvias que han provocado que Ceuta haya estado en situación de aviso amarillo varias veces en los últimos días.
- Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
- Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
- La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector