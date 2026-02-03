Accidente
Un camión choca con un tren en un paso a nivel de Valladolid sin causar heridos
El convoy, que se dirigía a Valladolid desde Puebla de Sanabria, impactó con el vehículo cuando éste iba a cruzar las vías en la localidad de Matapozuelos
EFE
Un camión que intentaba cruzar una vía ferroviaria en un paso a nivel sin barreras situado en Matapozuelos (Valladolid) ha chocado este martes contra un tren regional en el que viajaban quince pasajeros sin que se haya registrado ningún herido.
Al percatarse de la llegada del tren, el conductor del camión intentó retroceder para evitar la colisión, pero no pudo completar la maniobra e impactó en su parte delantera contra uno de los bordes de la máquina del Regional Exprés, que se dirigía a Valladolid para completar su itinerario desde Puebla de Sanabria (Zamora), según ha informado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales.
En el momento del accidente, ocurrido en el kilómetro 222,066 de la línea férrea (Madrid-Hendaya), viajaban quince pasajeros más el maquinista que no han sufrido ningún tipo de lesión al igual que el conductor del vehículo pesado.
El accidente, ocurrido poco antes de las 10 horas, ha consistido en un roce con daños materiales debido a que el conductor del camión pudo retroceder lo suficiente como para que la parte delantera de la máquina no impactara de lleno contra el lateral de la cabina del articulado.
El tren ha continuado su marcha hasta la estación de Valdestillas (Valladolid), por razones de seguridad, a la espera de reanudar su camino hasta la estación de Valladolid-Campo Grande, donde tenía prevista su llegada a las 10.13 horas después de partir a las 7.08 minutos de Puebla de Sanabria (Zamora).
El camión se encuentra fuera de la vía y el conductor no ha sufrido daños pese a lo cual ha sido atendido por una enfermera del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, y por un médico de la UME desplazados hasta el lugar del accidente en un helicópetero de Protección Civil con base en Alacazarén (Valladolid).
- Luto en Castellón por Manuel, enfermero del Hospital General fallecido en accidente: 'Padre coraje y con un corazón enorme
- Un muerto y dos heridos graves tras chocar dos coches en la N-340 en Castelló
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- 27 años al frente de un restaurante y un emblemático santuario de Castellón: la historia de José y Bea
- Concurso de acreedores de un gigante citrícola de Castellón: intervenidas las facultades de administración
- ¿Qué comen y beben Gerard Piqué y Clara Chía? Esto es lo que pidieron en los dos restaurantes de Castellón
- Los vendedores del Mercado Central de Castelló inician su traslado a su ubicación provisional
- Una pedanía de Castellón se sigue desplazando y nadie actúa: las grietas crecen ante la indignación vecinal