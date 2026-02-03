Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concurso gigante citrícolaVirus en el campoBorrasca LeonardoRestaurante santuario BalmaCastellón Bib GourmandMulta ilegal
instagramlinkedin

Borrasca Leonardo

Más de 40 carreteras afectadas por la nieve, tres de la red principal en Ourense, León y Segovia

La DGT recomienda a los conductores que vayan a desplazarse que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las vías

Una nevada reciente cubre una autovía a su paso por Salamanca.

Una nevada reciente cubre una autovía a su paso por Salamanca. / EFE

EFE

Madrid

La borrasca Leonardo sigue afectando este martes a 43 carreteras, tres de ellas de la red principal, en concreto, la A-52 en A Canda (Ourense), la A-6, en Combarros (León) y la A-1, en Carabias (Segovia), transitables con precaución, según informa la General de Tráfico (DGT).

A causa de la nieve, 13 vías secundarias permanecen cortadas: A-395 y A-4025, en Sierra Nevada, las dos en Granada; LN-8, en El Quempu, y SD-2, en Saliencia, ambas en Asturias; ZA-103, en Sanabria (Zamora); DSA-180, en La Hoya, y la DSA-191, en Candelario, las dos en Salamanca. En Navarra están cerradas NA-211, en Pikatua, NA-2012, en Irati y NA-137, en Izaba; y en Cáceres CC-224, en Hervás, CC-242, en Piornal y CC-437, en Pico Villuercas.

Además, aun hay 17 carreteras secundarias cerradas al tráfico por lluvias, 11 de ellas en la provincia de Cádiz: CA-3102, en Jerez de la Frontera, CA-3104, en Guadalcacín, CA-3110, en La Ina, CA-3113, en El Portal, CA-4107, en Torrecera, CA-5101, en Gibalbín, CA-6101, en Bornos, CA-6105, en Los Barrancos, CA-6200, en Alcalá de los Gazules, CA-9101, en Olvera, y CA-9120, en Torre Alháquime. También debido a la lluvia están cerradas CC-146, en Zarza la Mayor (Cáceres), LE-4519, en San Feliz de Torío (León), GC-606, en El Carrizal (Gran Canaria), CO-4207, en Malabrigo (Córdoba), A-336, en Anzola (Granada) y MA-8302, en Estepona (Málaga).

Noticias relacionadas y más

Tráfico recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca. La DGT recuerda que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents