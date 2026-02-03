Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero ignorar esta regla básica de seguridad durante la conducción: la Guardia Civil vigila a los conductores

Mantener la distancia de seguridad en las carreteras es una obligación que muchos conductores incumplen. La Guardia Civil ha puesto el foco en esta práctica al volante y ha recordado a los conductores que este tipo de acciones trae consigo consecuencias económicas e incluso pérdida de puntos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha tirado de ironía a través de un mensaje publicado en sus redes sociales aprovechando el Día Internacional del Chicle y a los coches que circulan excesivamente pegados al de delante los ha llamado "coches chicle", haciendo referencia a que "el chicle puede pegarse... tú no".

La normativa lo deja claro

Las autoridades recuerdan que mantener la distancia de seguridad es clave para evitar colisiones. Además, cuanto mayor es la velocidad o peor son las condiciones meteorológicas, mayor debe ser la distancia.

Según el artículo 54 del Reglamento General de Circulación: "Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado". Además, "la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros".

Sanción económica y pérdida de puntos

No respetar la distancia de seguridad está considerado una infracción grave. Conlleva sanciones de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. En los casos más extremos, este tipo de conductas se pueden considerar conducción temeraria.

La DGT insiste en que es una de las medidas más eficaces para mejorar la seguridad vial y evitar accidentes de tráfico. La responsabilidad al volante es clave para la circulación en las carreteras.