Aviso a los jubilados de Castellón: la Seguridad Social confirma que este día de febrero cobrarán su pensión del mes

Las pensiones de la Seguridad Social afrontan un mes decisivo para millones de beneficiarios. El próximo ingreso, que ya tiene fecha confirmada, podría incluir finalmente la revalorización prevista en la ley de pensiones, una subida que no pudo aprobarse en su momento en el Congreso de los Diputados. Ahora, jubilados y pensionistas de Castellón esperan con expectación los próximos días para saber si su pensión mensual aumentará y si se aplicarán los atrasos correspondientes.

Los 9,2 millones de pensionistas que hay en España están pendiente del calendario para saber cuándo cobrarán su próxima pensión en el mes de febrero. Como ocurre con cada pago, existe una diferencia entre la fecha legal de pago fijada por la Seguridad Social y el día real en el que los bancos ingresan el dinero en las cuentas de sus clientes.

Lucía Feijoo Viera

La mayoría de entidades volverán a adelantar el abono a la última semana del mes, concentrando los ingresos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero. Este adelanto es clave para los jubilados y pensionistas que dependen de ese ingreso para afrontar gastos básicos como alquiler o alimentación.

Así paga la Seguridad Social las pensiones

La Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, lo que significa que la pensión correspondiente a febrero se paga oficialmente entre el primer y el cuarto día hábil de marzo. El ingreso podría realizarse entre el 2 y el 5 de marzo de 2026, en función del calendario laboral.

Este sistema se aplica tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas y no varía por comunidades autónomas. Además, las pagas extraordinarias se abonan dos veces al año, en junio y noviembre, junto con la mensualidad ordinaria.

Los bancos adelantan el ingreso para beneficiar a millones de personas

Pese a que la Seguridad Social paga las pensiones a mes vencido, los bancos adelantan el ingreso, utilizando fondos propios, para que así se notifique entre los días 21 y 25 de cada mes.

Cuando el día habitual de pago coincide con un fin de semana o festivo, algunas entidades adelantan el ingreso al viernes anterior, mientras que otras lo retrasan al lunes siguiente.

Este febrero tiene una particularidad, ya que el día 22 cae en domingo. Esto provoca que los bancos más madrugadores adelanten el ingreso al viernes 20, mientras que el grueso de entidades lo concentrará entre el lunes 23 y el miércoles 25.

Según las previsiones actuales, estas son las fechas estimadas de cobro de la pensión en febrero de 2026:

Bankinter, Caja de Ingenieros y Unicaja Banco: viernes 20 de febrero.

viernes 20 de febrero. CaixaBank y Santander: lunes 23 de febrero.

lunes 23 de febrero. BBVA, Sabadell, ING y Openbank: martes 24 de febrero.

martes 24 de febrero. Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Cajamar y EVO Banco: miércoles 25 de febrero.

Fecha del pago de las pensiones en febrero de 2026. / La Provincia

No todos los clientes de un mismo banco cobran exactamente el mismo día. Existen varios factores que pueden modificar ligeramente la fecha de ingreso. Uno de los más habituales es el tipo de cuenta contratada. Algunas cuentas específicas para mayores garantizan el abono el día 25 como máximo, incluso aunque el calendario sea desfavorable.