Leonardo amenaza con dejar tres días de lluvias excepcionales y acumulaciones de hasta 400 litros por metro cuadrado en España

La borrasca Leonardo, la duodécima de la temporada, se adentra desde este miércoles sobre la Península Ibérica y, según apuntan los pronósticos, amenaza con dejar al menos cuatro días de lluvias intensas, vientos huracanados y temporal marítimo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de este temporal atlántico que podría descargar hasta 400 litros por metro cuadrado en algunos puntos del sur peninsular. Todas las provincias andaluzas tienen activado un aviso por tiempo adverso para este miércoles, sobre todo en la zona de Grazalema y Cádiz, donde la alerta es de nivel rojo. La Junta de Andalucía ya ha enviado mensajes a ES-Alert a medio centenar de municipios avisando del riesgo de este episodio. También se reporta el despliegue de más de 250 militares y 90 vehíchulos especiales de la UME en el terreno.

Los modelos apuntan que la borrasca Leonardo irrumpirá con fuerza a partir de este miércoles. Los expertos afirman que su circulación arrastrará hacia el sur una masa de aire muy cálida y húmeda de origen tropical, con una cantidad de humedad muy superior a lo habitual para estas fechas. Este factor será clave para que las lluvias provocadas por este episodio no solo sean intensas, sino también muy persistentes, especialmente en Andalucía, donde el suelo ya se encuentra muy saturado y aumenta el riesgo de crecidas, inundaciones y movimientos de ladera. Es por eso que, según lleva advirtiendo la AEMET desde inicios de semana, el paso de Leonardo podría dar lugar a situaciones potencialmente peligrosas.

Los pronósticos apuntan a que este miércoles será el día más complicado de Leonardo. Todo apunta a que durante esta jornada las lluvias más intensas se concentrarán en áreas como Grazalema, la Serranía de Ronda y el entorno del Estrecho, donde en un solo día podrían acumularse cantidades excepcionales de precipitación que, en total, podrían sumar hasta 250 litros por metro cuadrado en una sola jornada. También se espera que durante este episodio el viento se intensificará de forma notable, con rachas muy fuertes en buena parte de Andalucía y especialmente severas en el Estrecho que en algunos puntos podrían superar los 100 km/h. A esto se sumará un fuerte temporal marítimo, con oleaje muy elevado tanto en el litoral atlántico andaluz como en el mar de Alborán.

Evolución de la borrasca

Durante el jueves continuará el tiempo inestable, con el paso de nuevos frentes asociados a Leonardo. Para esta jornada, los modelos indican que las lluvias seguirán siendo abundantes y descargarán con fuerza en zonas montañosas del centro y norte peninsular, así como en áreas de Andalucía ya muy castigadas por las lluvias del miércoles. En algunos puntos, se espera que en apenas dos jornadas se puedan llegar a sumar hasta 400 litros por metro cuadrado. El viento volverá a ser el fenómeno más destacado de la jornada, con rachas muy fuertes en amplias regiones, especialmente en zonas elevadas y litorales expuestos, mientras que el estado del mar empeorará también en el Cantábrico y el Mediterráneo.

En Catalunya, Leonardo llegará debilitado a partir del jueves y dejará una jornada de lluvias dispersas en todo el territorio

El viernes parece que Leonardo comenzará a debilitarse lentamente, aunque aún mantendrá cierta influencia en la Península Ibérica. Las precipitaciones continuarán, pero de forma más irregular y asociadas a la masa de aire frío que quedará tras el paso de los frentes, afectando sobre todo a la vertiente atlántica. De cara al fin de semana, el escenario presenta algo más de incertidumbre. Existe la posibilidad de que una nueva borrasca atlántica se acerque al territorio peninsular, lo que podría reactivar tanto las lluvias como el viento, aunque aún es pronto para confirmar su llegada y, por lo tanto, habrá que prestar atención a cómo evoluciona la situación.