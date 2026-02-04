Hasta 15 sillas vacías en un restaurante: "Los reyes se olvidaron de la reserva"

Las reservas fantasma son un problema frecuente para muchos hosteleros. Se trata de reservas en las que los clientes finalmente no se presentan ni cancelan dentro del plazo establecido, lo que provoca pérdidas económicas y dificultades en la organización del servicio.

Esto es lo que ha ocurrido en un bar-restaurante de una localidad de Zaragoza, cuyos responsables denunciaron a través de sus redes sociales la situación vivida, acompañando la publicación con una imagen de la mesa vacía que habían reservado y que finalmente quedó sin ocupar.

Suceso en Utebo

El restaurante, situado en la Calle Lituania, número 74, en Utebo, se llama Sabores de Portugal. Tal como indica su nombre, su propuesta gastronómica está principalmente centrada en la cocina portuguesa, ofreciendo a los comensales una experiencia auténtica con platos típicos de Oporto y otras regiones de Portugal. No obstante, también incluye en su carta algunas especialidades de la cocina española, creando así una fusión que permite satisfacer distintos gustos.

Se trata del único establecimiento en Zaragoza que ofrece este tipo de cocina portuguesa de manera tan auténtica, gracias a la pasión y dedicación de Sandra, originaria de Oporto, y su hija Claudia, quienes gestionan el restaurante y ponen todo su esfuerzo en transmitir los sabores y tradiciones de su país a través de cada plato.

El restaurante abrió sus puertas en marzo de 2024 y, hasta la fecha, nunca habían tenido que denunciar públicamente un suceso de este tipo en sus redes sociales. Sin embargo, justo el día de la comida de Reyes, publicaron un post en su Instagram con el título “Los Reyes se olvidaron de la reserva”, acompañado de la foto de la mesa vacía que habían preparado, mostrando así su sorpresa y frustración ante la situación.

15 sillas vacías

La mesa, que ya se encontraba preparada, contaba con hasta 15 sillas vacías, listas para los comensales que finalmente no se presentaron. La imagen es un claro ejemplo del problema que suponen las reservas fantasma para los negocios de hostelería, dejando ver tanto la frustración del personal como las pérdidas económicas que este tipo de situaciones puede generar.

En la propia publicación, las responsables del restaurante se cuestionan: “¿Deberíamos cobrar la reserva?”, reflejando su preocupación por cómo prevenir este tipo de situaciones en el futuro y buscando la opinión de sus seguidores sobre la posibilidad de implementar un sistema de reserva con pago anticipado o algún tipo de garantía.