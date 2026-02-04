Así está El Rocío, anegado por las últimas lluvias: "Totalmente saturado, la tierra ya no puede absorber más agua"

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha informado este miércoles de que la nueva maquinaria incorporada para las calles de El Rocío está siendo "fundamental" para poder actuar con frente a las inundaciones, permitiendo realizar labores de achique y desagüe en las zonas "que más lo necesitan", algo que consideran "imprescindible" en situaciones como la actual, al estar el terreno "saturado" por las precipitaciones de los últimos días.

El principal problema que está provocando en el municipio la borrasca Leonardo es que, "aunque la lluvia no esté siendo especialmente intensa", el terreno se encuentra "totalmente saturado debido a las precipitaciones acumuladas en los últimos días". La situación se complica en las últimas horas en Huelva por crecida de varios ríos.

Esta situación provoca que, "con poca lluvia adicional, la tierra ya no pueda absorber más agua, produciéndose acumulaciones e inundaciones puntuales", ha remarcado antes de pedir a la población que evite desplazamientos innecesarios, así como que no se acerque a arroyos ni a zonas inundables.

En este sentido, el Ayuntamiento almonteño ha llevado a cabo labores de señalización preventiva en distintos arroyos y zonas de paso del término municipal, con el objetivo de "mejorar la seguridad" y prevenir ante la borrasca. Con esta finalidad se ha actuado en el arroyo del Camino de los Serranos --ambas márgenes, una de difícil acceso--, en el arroyo del Camino de la Cerca --zona de muy difícil acceso por acumulación de agua--, en el arroyo del Camino del Sequillo, en el arroyo de la Pasá del Chivo, en el arroyo de La Rocina --Manecorro-El Rocío-- y en la zona de Puente Rey.

Por todo ello, desde la Policía Local de Almonte han destacado que el suelo en las zonas rurales del municipio está "completamente saturado" ya que "el agua ya no se filtra, circula y se acumula" y que los "arroyos y caños van llenos o al límite de su capacidad", además de que "muchos caminos presentan acumulaciones de agua y pasos anegados.

Noticias relacionadas

Por esto, señalan que, en estas condiciones "un cauce puede crecer de forma repentina, un camino aparentemente transitable puede no serlo en minutos y un paso de agua puede ocultar corriente y profundidad", por lo que indican que "no es una situación para probar suerte" ya que estas alertas no son "exageración" ni "prevención innecesaria".