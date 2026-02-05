Jorge Javier corta una broma sobre Pedro Sánchez en pleno directo y deja clara su postura política actual
El presentador frena a un invitado en 'El Diario' y recuerda que siempre ha sido “muy propresidente”
Carlos Merenciano
Jorge Javier Vázquez siempre ha hablado con naturalidad de sus ideas políticas y de su respaldo al PSOE y a Pedro Sánchez. Durante años lo hizo sin matices en televisión, con momentos que quedaron grabados en la memoria de la audiencia, como la llamada del actual presidente en pleno directo de 'Sálvame'.
Con el paso del tiempo, el comunicador optó por un perfil más bajo en este terreno. Aunque nunca ha renegado de sus convicciones, sí había reducido de forma notable las referencias políticas en los espacios que presenta en Mediaset, una decisión que él mismo ha explicado en entrevistas recientes.
Ese equilibrio saltó por los aires esta semana en 'El Diario'. Durante una conversación distendida, Jesús, uno de los invitados, relataba su vida como ganadero en Lugo cuando, al enumerar los animales de los que se ocupa, deslizó una broma mencionando al presidente del Gobierno: “Tengo cerdos, vacas, gallinas… hasta a Sánchez lo tengo también en la cuadra”. Cuando Jorge Javier preguntó “¿Qué es Sánchez?”, Jesús añadió entre risas: “A Sánchez, el presidente, lo tengo también.
La reacción de Jorge Javier fue inmediata. Visiblemente incómodo, pidió aclaraciones y marcó un límite claro en el plató. “No nos metamos en ese aspecto, que yo soy muy propresidente”, señaló, antes de subrayar que el respeto debe extenderse a cualquier jefe del Ejecutivo, independientemente de su partido. El invitado aceptó el comentario sin discusión.
Lejos de dejarlo ahí, el presentador quiso cerrar el momento con una afirmación rotunda, dejando claro que su postura no ha cambiado con los años: “Yo soy lo que soy, y además más todavía que antes”, sentenció, recuperando por unos segundos el tono político que llevaba tiempo ausente en sus programas.
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos