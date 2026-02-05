El patrimonio de Fernando Esteso tras seis décadas de éxito, ruina y reinvención

El actor y humorista Fernando Esteso falleció el pasado domingo 1 de febrero, dejando una inmensa trayectoria artística y un patrimonio incierto.

El aragonés fue uno de los grandes protagonistas del cine español durante la década de los 70 y los 80, dejando innumerables películas para el recuerdo.

Época dorada

A finales de los años 70 y principios de los 80, Esteso alcanzó el mejor momento de su carrera profesional gracias a su asociación con el humorista Andrés Pajares.

En 1979 se estrenó ‘Los bingueros’, la primera colaboración del dúo, que fue un éxito sin precedentes. Otras de sus películas más recordadas son ‘Todos al suelo’, una disparatada historia sobre un atraco a un banco que demostró su química coral, o ‘Yo hice a Roque III’, una parodia magistral de Rocky donde Esteso interpretaba al "entrenador" de un impagable Andrés Pajares.

Durante esos años, Esteso también hizo sus pinitos en la música, con temas humorísticos como ‘La Ramona’ o ‘Bellotero pop'. Además, el actor también participó en giras teatrales, espectáculos de revista y constantes apariciones televisivas.

Patrimonio desconocido

Su carrera polifacética le permitió acumular un gran patrimonio durante sus mejores años, aunque no se conocen cifras oficiales de su fortuna.

Sin embargo, tras separarse de su mujer Maria José Egea en 1992, el actor sufrió el primer altibajo, tanto en el ámbito profesional como personal. A mediados de la década de los 90 también sufrió varios fracasos en inversiones en restauración, y fue despedido en 1995 del programa ‘La ruleta de la fortuna’ por un deterioro físico y mental.

Su herencia patrimonial es prácticamente inexistente: no consta que dejara propiedades y su nombre aparece solo vinculado a tres inversiones hosteleras que acabaron cerrando.

Últimos trabajos

Tras estos altibajos, Esteso continuó trabajando, interpretando papeles más modestos. Durante los últimos años pudo conectar con un público más joven gracias a la mítica frase de Estela Reynolds - interpretada por Antonia San Juan - en ‘La que se avecina’: “Fernando Esteso me chupó un pezón”.

Su última aparición será una obra póstuma, ya que el aragonés aparecerá en la sexta entrega de la saga ‘Torrente’, que se estrenará el próximo 13 de marzo. En la película, Esteso ha interpretado un cameo con pocas líneas de diálogo.