Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la existencia de problemas de suministro del medicamento Tronoxal 1.000 mg polvo para solución para perfusión, 1 vial (Nº Reg. 55577, C.N. 949891), comercializado por Baxter S.L. y que se administra para tratar distintos tipos de cáncer. Se espera que la situación se normalice durante el mes de abril de 2026, aunque se está trabajando para adelantar la fecha indicada por el titular de la autorización de comercialización.

A solicitud de la AEMPS, Baxter S.L. confirmó el cese de suministro del medicamento debido a una parada de la fabricación, que ya se ha reanudado. Sin embargo, "dado que Baxter S.L. no informó previamente a la Agencia del problema, no ha sido posible adoptar medidas de mitigación y, en la actualidad, la compañía no dispone de stock. Además, la incidencia afecta al resto de países europeos en los que Baxter comercializa el fármaco", explica la Agencia en una nota informativa.

Medicamentos estratégicos

El medicamento Tronoxal contiene el principio activo ifosfamida. Es un agente alquilante análogo de las mostazas nitrogenadas, describe la Agencia. Se trata de un fármaco incluido en el listado de medicamentos estratégicos de la AEMPS y está indicado para el tratamiento, en monoterapia o en combinación con otros citotóxicos, radioterapia y/o cirugía, de pacientes con tumores germinales avanzados de testículo y de ovario, osteosarcoma, sarcoma de tejidos blandos, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma, y linfoma Hodgkin y no Hodgkin refractario o en recaída.

La AEMPS señala que, como medida de mitigación, espera disponer de medicación extranjera a finales de esta semana. Las unidades podrán adquirirse a través de la aplicación de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE).

Contacto permanente

Hasta el restablecimiento normal del suministro, la Agencia, "en contacto permanente" con las sociedades científicas implicadas, recomienda la priorización de las unidades disponibles para las siguientes indicaciones: en sarcomas, para el tratamiento inicial del sarcoma de Ewing localizado o metastásico; sarcomas de partes blandas no metastásicos en adultos: de alto grado, > 5 cm y localizados en tronco o extremidades; subtipos más sensibles (sinovial, lemiomiosarcoma, sarcoma pleomórfico indiferenciado, tumor maligno de vaina del nervio periférico, liposarcoma mixoide y mixofibrosarcoma) y pacientes menores de 65 años.

También para el sarcoma sinovial diseminado y sarcomas de partes blandas pediátricos. En el caso de tumores germinales, se recomienda en esquemas VIP/TIP (regímenes de quimioterapia combinada de alta intensidad) de segunda línea en pacientes en recaída potencialmente curables.

Fármacos alternativos

En el resto de situaciones, aunque se debe realizar una valoración individualizada, indica la Agencia, se aconseja "valorar el uso de esquemas alternativos". En ciertos casos, y de acuerdo con la información disponible consensuada con las sociedades científicas, puede considerarse ciclofosfamida (otro medicamento empleado para tratar algunos tipos de cáncer) como alternativa en determinados esquemas y patologías, lo que requiere un seguimiento más estrecho de los pacientes debido a las diferencias en toxicidades y tasas de respuesta.

La AEMPS está realizando "todas las gestiones necesarias para solventar esta situación lo antes posible"

A los profesionales sanitarios, la AEMPS indica que "deberán extremarse las precauciones y la vigilancia de la dosificación cuando se empleen medicamentos distintos a los autorizados en España, que pueden tener distinta presentación, volumen o concentración". Y "ruega evitar acopio para asegurar un reparto equitativo de las unidades disponibles".

La AEMPS está realizando "todas las gestiones necesarias para solventar esta situación lo antes posible". Asimismo, recuerda que dispone de un listado de problemas de suministro que se actualiza de manera permanente para facilitar el seguimiento de este tipo de incidencias.

Menos problemas de suministro

Con información de la Agencia de hace apenas unos días, los problemas de suministro de medicamentos de impacto mayor, es decir, los que más afectan a los pacientes al no haber una alternativa terapéutica disponible, se han reducido durante 2025 un 17,4% y un 43% respecto a 2023. Este es uno de los principales resultados que se desprenden del 'Informe de Problemas de Suministro', correspondiente al segundo semestre de 2025, que ha publicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Un semestre más, señala la Agencia, se confirma la tendencia descendente registrada en los últimos tres años que indica que, a pesar de que continúa representando "un importante desafío", las medidas de supervisión y mitigación adoptadas están teniendo un efecto positivo en la disponibilidad de medicamentos.