En Directo
Minuto a minuto
La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
Andalucía supera los 11.000 evacuados con desalojos en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, tras una nueva reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrada esta tarde, ha señalado que este viernes ha sido un día de "transición, aunque las lluvias han continuado en algunos puntos, su intensidad ha sido ligeramente menor". No obstante, ha advertido de que este sábado entrará una nueva borrasca, por lo que el riesgo seguirá siendo "muy elevado" en gran parte de Andalucía.
En la provincia de Cádiz, este viernes se ha permitido la vuelta condicionada de los 370 vecinos desalojados en San Roque (Cádiz), que han sido informados de la llegada de una nueva borrasca este sábado que podría provocar nuevas evacuaciones para las que deben estar preparados. También han regresado a sus casas los desalojados de Los Barrios de las zonas de Gringo Rango, Club Hípico Molino de Fuego y Benharás.
Desalojados 42 vecinos de Lora del Río (Sevilla) por la crecida del Guadalquivir
Un total de 42 personas han sido desalojadas de sus viviendas en una barriada de Lora del Río (Sevilla) ante la crecida del Río Guadalquivir, que amenaza con inundar la zona en la que viven.
Según ha explicado a EFE el alcalde de la localidad, Antonio Enamorado, el desalojo se ha realizado "de forma preventiva" ante "una crecida histórica, con unos niveles y cotas muy elevados", frente a los que se está trabajando para evitar que el agua entre en las calles y viviendas.
"Nos estamos encontrando con situaciones que no ayudan a mejorar el escenario, como es el caso de dos pozos agrícolas que están introduciendo agua por capilaridad en el tanque de tormentas", ha dicho el alcalde, que ha concretado que los desalojados viven en la zona de 'El Calerín', y han sido realojados en establecimientos hosteleros del municipio o viviendas de familiares.
Sevilla activa la Emergencia Local Nivel 1 por la borrasca Marta
El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante la situación provocada por la borrasca Marta. Con esta decisión, todos los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales permanecen activados para hacer frente a posibles incidencias.
El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y se mantenga informada a través de los canales oficiales, agradeciendo la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad durante el episodio meteorológico.
Identificada la mujer fallecida tras caer al río Turvilla en Sayalonga durante el temporal
El cuerpo localizado este viernes por los operativos de Emergencia en Sayalonga (Málaga) corresponde al de la mujer de 45 años que cayó al río Turvilla el miércoles al intentar salvar a su perro, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que se ha identificado el cadáver como la mujer desaparecida, llamada Carolina.
Rescatan a animales desasistidos tras el desalojo de Dúdar, Granada
Ascienden a 11.000 los desalojados en Andalucía por los efectos de la borrasca
Unas 11.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas hasta este viernes a consecuencia de los efectos de la borrasca Leonardo en Andalucía, que ha dejado anegaciones y daños en numerosas estructuras de la comunidad.
Esta cifra ha sido facilitada esta noche por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras la reunión del comité asesor del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, en el que se ha analizado la evolución meteorológica e hidrológica para los próximos días.
El consejero ha señalado que según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana entra otra borrasca, Marta, y el lunes, otro río atmosférico, pero menos intenso.
Sevilla, en aviso naranja este sábado por la llegada de la borrasca Marta
La borrasca Marta llegará este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso narnaja en Sevilla.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga.
Leonardo se despide de la península con una muerte y más de 8.000 desalojos en Andalucía
La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja más de 8.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir y un cadáver hallado en Málaga.
Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".
Abren el camino de acceso a Aguas Blancas (Granada) a vehículos todoterreno pero piden precaución
Efectivos de la Guardia Civil han logrado llegar a la pedanía de Aguas Blancas, en Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, donde permanecían aisladas 120 personas a las que se había dado paso por un camino con vehículos todoterreno, confirmando que la vía es segura y practicable para este tipo de coches. Se recomienda en cualquier caso extremar la precaución.
Así lo han apuntado en la tarde de este viernes la Subdelegación del Gobierno en Granada y la Guardia Civil, cuyos efectivos han iniciado la asistencia a los vecinos y la gestión de evacuaciones voluntarias. Tras la retirada con maquinaria de grandes piedras del camino, podría ser transitable con vehículos todoterreno si bien, han detallado desde el Ejecutivo central, "no se descarta posibles desprendimientos con lo que se recomienda extremar la precaución".
La Guardia Civil y el Ayuntamiento de Dúdar han desarrollando labores de progresión y limpieza en esta ruta alternativa este viernes con el objetivo de "habilitarla como vía de evacuación para Aguas Blancas", aislada al tráfico rodado. Los trabajos se realizaron en el Camino Pinos Genil-Aguas Blancas, y comenzaron a las 12,20 horas. El alcalde de Dúdar, Nicolás González, ha participado en la dirección de las actuaciones sobre el terreno según han detallado desde la Benemérita.
La DGT pide evitar desplazamientos innecesarios en Andalucía y Extremadura
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y no cruzar por zonas inundables ni ríos cuando se circule sobre todo en Andalucía y Extremadura, las zonas más afectadas por la llegada de la borrasca 'Marta', prevista para este sábado.
Alrededor de las 18.00 horas, un total de 177 carreteras españolas siguen cortadas debido al temporal de lluvia por inundaciones y desprendimientos, la gran mayoría en Andalucía, según ha informado la DGT. En concreto, en Andalucía hay 141 carreteras cortadas debido al temporal y la provincia más afectada es Cádiz.
Por ello, la DGT ha pedido extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y, en el caso de tener que circular, informarse del estado de las carreteras y del tiempo antes de emprender la marcha, ya que persiste el riesgo por inundaciones.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas