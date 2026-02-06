Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 6 de febero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 6 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 13, 20, 23 y 24 y las estrellas 6 y 11.
El código del Millón ha sido el XPM07137.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Fallece un jubilado de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
- Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
- Movimientos en el comercio de Castelló por el traslado de una marca destacada en el centro
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Numerosas incidencias por los fuertes vientos y rachas de más de 120 kilómetros por hora en Castellón