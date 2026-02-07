"Me he ahorrado un dineral": el truco que nadie conoce para tener comida gratis en el aeropuerto

A quién no le gusta el momento de coger un avión, sobre todo a los más viajeros, ya que puede ser el comienzo de una nueva etapa o aventura, en la que te pueden permitir descubrir una gran cantidad de países y culturas bastante diferentes a las nuestras. En la mayoría de casos, para todo aquel que tenga un presupuesto más limitado, o no le apetezca gastarse un dineral en un pequeño pincho de tortilla, se trata de un truco bastante simple y fundamentalque ayuda sobre todo a ahorrar una cantidad de euros en el aeropuerto evitando morirte del susto que te podrías llevar si te lo cobran.

Es muy común que en compañías aéreas y aeropuertos vayan cambiando frecuentemente. Nunca se ha podido llevar líquidos en el avión, por lo que estamos acostumbrados, al igual que a quitarnos las botas antes de pasar el control de seguridad o todos los aparatos electrónicos que podemos llevar encima. Sobre todo, debemos de saber lo que mide nuestro equipaje de mano, para no sufrir ningún problema a la hora de embarcar.

Los controles son algo básico que siempre ha estado, pero ¿qué pasa con las comidas? Todo aquel que alguna vez haya ido a un aeropuerto, habrá podido observar como de elevados son los precios. Por lo que si no quieres comenzar tus aventuras gastándote un dineral, debes apuntar este truco que te permitirá llenar todo tu estómago en el aeropuerto de una forma muy rápida.

Aena recupera algunos de sus sistemas, pero se opera con más lentitud en los aeropuertos. / Daniel Cons

La mayoría de viajeros no saben si al pasar el control de seguridad del aeropuerto se puede pasar comida y, aunque muchos lo crean, la respuesta es sí, pero no puedes pasar cualquiera y deberás de seguir ciertas reglas. Lo primero es que no todas las aerolíneas tienen los mismos requisitos en cuanto a los alimentos, por lo que deberás estar pendiente de cada una de ellas y leerlas atentamente para saber los beneficios y reglas de cada una.

Además de ello, suelen ser demasiado estrictos sobre todo con el tema de los alimentos y su seguridad. Pero no deberías de tener problemas para poder subir la comida contigo en el avión.

¿Qué comida se puede subir al avión?

Para poder subir comida sin ningún problema, deberás saber antes qué alimentos puedes subir y cuáles no. Pero, para ello te pondremos algunos ejemplos de manera que te ayudará a entenderlo mejor. Por ejemplo: un trozo de carne con patatas se podría meter perfectamente en un táper. Recuerda que todo lo que lleves en el avión debe cumplir la normativa y los líquidos no están permitidos.

En conclusión, en casa puedes prepararte todos los platos que a ti te apetezcan más, pero teniendo en cuenta que no contengan líquidos. Pero si por ejemplo te apetece una ensalada, no tienes ningún problema porque podrás llevar toda tu ensalada preparada y en un táper pequeño de unos 100 ml el aliño que le vayas a echar. Después de pasar el control, ya podrás aliñar tu ensalada y disfrutar de tu comida sin ningún problema.