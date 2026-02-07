Andalucía mantiene 11.089 personas desalojadas por el fuerte temporal de viento y lluvias

Andalucía ha atendido en la jornada de este sábado 722 incidencias por el paso de la borrasca Marta, un nuevo frente de este tren de borrascas que afecta a la comunidad desde finales de enero, y mantiene todavía a 11.089 personas desalojadas, más de 7.700 de ellas en la provincia de Cádiz.

Según el balance final de esta jornada de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), 7.707 personas siguen desalojadas en la provincia de Cádiz; otras 1.500 en la de Córdoba; hasta 687 en la de Jaén; 586 en la de Málaga; hasta 400 en la provincia de Granada, y otras 209 en la de Sevilla.

En las últimas horas, se ha procedido a evacuar por precaución a familias de varias zonas del municipio gaditano de San Martín del Tesorillo, donde efectivos de emergencias se mantienen en comunicación con otros vecinos de sectores en la zona inundable urbana para alertarles de un posible alejamiento preventivo.

Imagen de evacuados en el pabellón de Ronda (Cádiz). / EP

También se han producido desalojos en Alcalá del Valle (Cádiz), de 25 personas; en Ubrique (Cádiz), hasta 45 familias; en Lora del Río (Sevilla), donde se han visto afectadas 45 personas; en Tocina (Sevilla), donde 36 mayores de una residencia han sido evacuados; 15 en Cantillana (Sevilla), y otras seis personas en Alcalá del Río.

Finalmente, la mayoría de desalojos en la provincia de Jaén se han dado en la zona de Los Puentes, aunque también en Andújar, Los Cortijuelos, Arroyo Escobar, Arroyo de las Cañas, Villacarrillo y en la zona de la Estación de Linares-Baeza.

Trabajo simultáneo en 17 escenarios

Los efectivos de la EMA trabajan en 17 escenarios simultáneos en las provincias de Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. Todos ellos bajo las directrices del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Sevilla, junto a la sede del 112 en Málaga con representación de los operativos provinciales.

Además, desde la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, en coordinación con los sistemas de explotación de las distintas demarcaciones hidrográficas que gestiona la Junta de Andalucía, se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo del estado de las presas, nivel de los ríos y estado de los cauces, a fin de evitar que las intensas lluvias que se están produciendo provoquen los menores daños posibles.

Para ello, se están llevando a cabo desembalses en distintas presas que se encuentran con alto nivel de acumulación con el objetivo de lograr un porcentaje suficiente de resguardo ante posibles avenidas de agua y se vigila el crecimiento de los cauces sobre los que vierten esos embalses.

Unos embalses que, en algunos casos, han visto acrecentado su nivel debido a las lluvias intensas que han caído en las últimas horas con el paso de la borrasca Marta.

Vista del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera, y al que la presa está desembalsado agua. / Roman Rios / EFE

De las 722 emergencias coordinadas en la jornada de hoy, la mayoría se concentra una vez más en la provincia de Cádiz (203), seguida de Sevilla (171) y Córdoba (105).

En menor medida, se han atendido 61 incidencias en la provincia de Málaga, 58 en Jaén, 57 en Granada, 52 en Huelva, y 15 en Almería.

Más de 10.300 incidencias se han coordinado desde el 112 de Andalucía desde que comenzara este tren de borrascas a finales de enero.

Además, se mantienen 206 carreteras afectadas por los efectos del temporal, según el balance que ha ofrecido la Dirección General de Tráfico hasta las 18:00 horas, la mayoría de ellas -hasta 144- en la provincia de Cádiz, si bien se espera que la cifra de hoy siga subiendo debido a las intensas lluvias de las últimas horas.

Recomendaciones

Ante esta situación, la EMA recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas.

Con carácter general, se pide evitar desplazamientos innecesarios por carretera, y transitar por zonas arboladas y exteriores.