Sucesos
La Policía rescata a un hombre en Sevilla que "no era capaz de salir" del Guadalquivir
Varios agentes auxiliaron este sábado a mediodía a un varón que se encontraba "desorientado" cerca del puente de la Señorita
Carlos Doncel
La Policía Nacional ha socorrido este sábado a mediodía a un hombre en Sevilla justo cuando la corriente del Guadalquivir "lo empezaba a arrastrar". Tras el rescate, realizado por varios agentes en pleno paso de la borrasca Marta, los efectivos sanitarios movilizados trasladaron a este varón hasta un centro hospitalario de la capital andaluza.
"A las 12:40 de este sábado, personal de seguridad privada indicó a la Policía Nacional que habían observado a una persona en el entorno del río", detallan desde el Cuerpo. "En ese mismo momento los agentes de la UPR comienzan la búsqueda por el margen del mismo", localizando a una persona cerca del puente de la Señorita.
Cuando lo encontraron los efectivos, el hombre se encontraba "en posición de genuflexión con sus extremidades dentro de agua y con signos de desorientación", según informan fuentes policiales. "Los policías actuantes auxiliaron rápidamente a esta persona, que no era capaz de salir del agua ya que la corriente le comenzaba a arrastrar".
"Una vez a salvo, procedieron a atenderlo hasta que se personó un indicativo sanitario en el lugar", subrayan fuentes oficiales. Este mismo equipo sanitario procedió justo después a trasladar a este hombre al hospital Virgen del Rocío.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Encuentran el cadáver de una persona flotando en la playa Sur de Peñíscola
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
- Jaque mate' a los atascos en la macrorrotonda de acceso a la AP-7: la ronda Oeste de Castelló y un nuevo vial lateral descongestionarán el tráfico
- Embarazada con 13 años: 7 años de prisión para el acusado en Castelló
- La Magdalena 2026 sonará a latino y urbano: así es la nueva canción de las fiestas de Castelló