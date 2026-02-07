En Directo
Efectos del temporal
En directo | Gragera alerta de una crecida repentina del Rivillas y el Calamón por la fuerza del Guadiana
Este sábado llega un nuevo frente que mantendrá a gran parte de la región en alerta por lluvias, viento y nieve
Extremadura encara un sábado con alerta naranja en gran parte de su territorio ante la entrada de una nueva borrasca, Marta. La Junta mantiene activa la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil por riesgo de inundaciones (INUNCAEX) y la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex) en toda la región, que supone el plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Laura Alcázar
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha advertido de una subida muy rápida e imprevista del caudal de los arroyos Rivillas y Calamón.
Según ha explicado, la fuerza que lleva el río Guadiana está impidiendo que ambos arroyos desemboquen con normalidad, lo que está provocando un aumento significativo de su nivel.
Ante esta situación, el alcalde ha pedido máxima atención a los vecinos de Lebratos, Dehesilla y de las urbanizaciones cercanas a estos arroyos, ante la posible evolución del caudal en las próximas horas.
La Junta mantiene la situación operativa 1 de los planes INUNCAEX y PLATERCAEX
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) celebrada este sábado, a la que ha asistido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se decidió mantener la Situación Operativa 1 de los planes INUNCAEX y PLATERCAEX en toda la región. Esta medida continuará en vigor para asegurar una respuesta coordinada ante las condiciones adversas que puedan surgir en los próximos días.
En cuanto a las evacuaciones, se mantienen las que ya están en marcha en diferentes zonas de la región. En las localidades de Valuengo y La Bazana, se valorará la posibilidad de emitir un preaviso de desalojo nocturno, dependiendo de la evolución de la situación. Por otro lado, en Novelda, Sagrajas y Gévora, se ha establecido un desalojo voluntario con el refuerzo tanto sanitario como operativo por parte de Cruz Roja Extremadura.
Respecto al ganado aislado, se informó que no es posible llevar a cabo una evacuación en este momento. Se realizará una nueva valoración mañana para determinar si es viable proceder con la evacuación de los animales.
Juntaex
Guardiola visita Coria y Moraleja ante la situación de emergencia
EFE
Muere un bombero arrastrado por el río en Portugal, en la frontera con Badajoz
Un bombero que estaba de servicio falleció este sábado mientras patrullaba por la zona de Campo Maior, cerca de la frontera con Badajoz, debido al temporal Marta, que azota la península ibérica.
El oficial de operaciones de la Protección Civil lusa José Costa dijo a EFE que con esta víctima mortal ascienden a siete los fallecidos desde el 28 de enero en el país por las tempestades Kristin, Leonardo y Marta, de los que seis son civiles y uno es el bombero
A esas bajas se suman seis muertes indirectas por la caída de personas de tejados durante las labores de reparación cuando habían pasado los momentos críticos entre un temporal y otro.
Hay también al menos 29 efectivos de la protección civil heridos.
La Autoridad Nacional de Eme.rgencia y Protección Civil portuguesa publicó este sábado un comunicado para dar su pésame a los seres queridos del bombero fallecido, que perdió la vida cuando patrullaba y vigilaba las proximidades del río Caia, en Campo Maior, en la región del Alentejo portugués.
Portugal está en alerta por la tempestad Marta, que ha puesto bajo aviso naranja, el segundo más grave después del rojo, a trece distritos del país y toda la costa.
Un total de 1.163 personas han sido evacuadas de sus hogares en Portugal por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el mal tiempo, informó este sábado Protección Civil, que no descartó que más personas tengan que salir de sus casas.
Carlos Gil
Las calles de Charca Musia, en Cáceres, convertidas en un río
Así se ve el Cerro Masatrigo con el embalse de La Serena lleno
Rescate cerca de La Garrovilla
Cruz Roja moviliza un equipo acuático para intervenir en un rescate en colaboración de los bomberos de la Diputación de Badajoz cerca de La Garrovilla.
Situación preocupante en Moraleja por el cauce de la rivera de Gata
El consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, también ha trasladado que en estos momentos preocupa la situación en el municipio de Moraleja, ya que el cauce de la rivera de Gata se encuentra por encima del umbral naranja, lo que indica una situación hidrológica potencialmente peligrosa.
“En estos momentos sube 3 cm cada hora, con una ocupación del 108%. Eso quiere decir que hay que estar muy atentos de cara a tomar a alguna medida”, ha advertido.
El foco también está puesto en Coria por el caudal del río Alagón. "Nos preocupa porque, aunque está bajando un centímetro por hora, no sabemos la evolución a horas vistas", ha manifestado el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista
Rebeca Porras
Dispositivo sanitario extraordinario en las tres pedanía
El consejero ha insistido en que “no hay ningún peligro” y que existe “absoluta seguridad”, pero ha animado a quien se sienta más tranquilo a marcharse voluntariamente a una segunda residencia o casa de familiares.
Para quienes permanezcan en las pedanías, ha garantizado la atención sanitaria, con un dispositivo médico extraordinario -médico, enfermero y vehículos- y el apoyo de Cruz Roja, que desplegará una ambulancia todoterreno con un técnico por si hiciera falta. "Esas tres pedanías quedan comunicadas sanitariamente durante ese periodo de aislamiento y hay absoluta seguridad para quien allí se quede", ha reiterado.
Bautista ha informado de una pareja de unos 60 años en Novelda que ha quedado incomunicada. Un helicóptero del Infoex intentó el rescate, pero no pudo completar la operación por el viento; también se probó con Guardia Civil y bomberos, sin éxito. Aun así, ha señalado que se ha confirmado que “las condiciones son seguras” para que la pareja pase la noche sin ningún riesgo. "Ha sido imposible, hemos hecho todo lo posible, pero lo importante es que ellos están seguros".
Carmen Hidalgo Sancho
Almendaralejo alcanza una racha de viento de 96 kilómetros por hora
El consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, ha destacado que en la provincia de Badajoz el frente ha pasado. “Afortunadamente, ha pasado más al sur y, por tanto, no ha llovido no todo lo que estaba previsto ni mucho menos, en torno a un 20% de las previsiones, y eso ha permitido un alivio”, ha señalado.
En la provincia pacense, se han registrado rachas de viendo que han superado los 80 km/h, mientras que en Almendralejo se han alcanzado los 96 km/h.
No obstante, ha indicado que en la provincia de Cáceres sigue lloviendo en estos momentos muy fuerte y también se están notificando importantes rachas de viento. “No ha pasado el temporal, no ha pasado ese llamamiento a la precaución, a la moderación, a tomar todas las precauciones posibles por parte de la población”, ha advertido.
