En Directo
Efectos del temporal
Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes
La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día
La Junta de Extremadura ha esactivación este domingo el Plan PLATERCAEX, manteniendo, no obstante, la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX.
Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.
Lola Luceño Barrantes
Estas son las 35 presas que se encuentran en pleno desembalse
La cuenca del Guadiana tiene este domingo 17 presas abiertas y la del Tajo otras 18 en la comunidad extremeña. Son las siguientes:
Guadiana
- Cijara (Guadiana), García de Sola (Guadiana), Orellana (Guadiana), Zújar (Zújar), Cancho del Fresno (Ruecas), Ruecas (Ruecas), Azud de Lavadero (Ruecas), Gargáligas (Gargáligas), Cubilar (Cubilar), Los Molinos (Matachel), Villalba de los Barros (Guadajira), Tentudía (Bodión), Proserpina (Arroyo de las Pardillas), Villar del Rey (Zapatón), Los Canchales (Rivera de Lácara), Horno Tejero (Rivera de Lácara) y El Boquerón (Arroyo de la Huerta del Rosal).
Tajo
- En la provincia de Cáceres desembalsan en nivel rojo las presas de Valdeobispo (397 m³/s, bajando), Alcántara (3.464 m³/s, subiendo) y Cedillo (4.107 m³/s, subiendo).
- En nivel amarillo permanecen abiertas las presas de Gabriel y Galán (266 m³/s, bajando), Guijo de Granadilla (264 m³/s, bajando), Arrocampo (54 m³/s, bajando), Rivera de Gata (35 m³/s, estable), Salor (56 m³/s, bajando), Villar de Plasencia (1 m³/s, bajando) y Molino de Buitrera (53 m³/s, subiendo).
- Además, se mantienen abiertas sin avisos las presas de Valdecañas (246 m³/s), Portaje (18 m³/s), Baños (0,5 m³/s), Jerte (58 m³/s), Guadiloba (5 m³/s), Navalmoral (3 m³/s), Casar de Cáceres (3 m³/s) y Hervás (5,7 m³/s).
Lola Luceño Barrantes
Extremadura mantiene 21 tramos de ríos en aviso rojo
El mapa hidrológico de este domingo en Extremadura muestra que la cuenca del Guadiana tiene 16 tramos de ríos por encima del umbral rojo. En la provincia de Cáceres, la cuenca del Tajo registra 5 cauces en similar situación.
Las estaciones de control de los ríos que marcan aforo rojo en la cuenca del Guadiana se han localizado en el Guadiana a su paso por Orellana la Vieja, Don Benito, Villagonzalo, Mérida y Badajoz, así como el Ruecas en Don Benito, el Guadámez en Guareña, el Búrdalo en Santa Amalia, el Matachel en Hornachos, la Rivera de Lácara en La Garrovilla, el Guadajira en Talavera la Real, el río Alcazaba en Montijo, el arroyo de Lorianilla en Pueblonuevo del Guadiana, la Rivera de los Limonetes también en Talavera la Real, el Zapatón en Villar del Rey y el Gévora en Valdebótoa.
Mientras, en la geografía cacereña, los tramos de ríos que mantienen aforo rojo son el Árrago a su paso por Huélaga, el Salor en Membrío, el Valverde de la Vera en Losar de la Vera, el Tiétar en el tramo Casatejada–Jaraíz–Bazagona, y el Alagón en Coria, con una evolución mayoritariamente descendente salvo en el Tiétar, que se ha mantenido sin variaciones.
En nivel de aviso naranja, los aforos se localizan en el Jerte en Galisteo, así como en el Salor en Piedras Albas y en Pozo del Rey, todos ellos con tendencia descendente.
Por último, en nivel amarillo, los avisos afectan a la Garganta Jaranda en Jaraíz de la Vera, el río Los Ángeles en Casar de Palomero, el Jerte en El Torno, la Rivera de Gata en Moraleja, El Bronco en Montehermoso y el Almonte en el Molino de Buitrera, con descensos generalizados en todos los puntos.
Lola Luceño Barrantes
Los ríos extremeños rebajan la presión, pero mantienen crecidas excepcionales
Aunque el paso de cuatro borrascas consecutivas sigue generando situaciones extraordinarias en Extremadura, el volumen de los ríos comienza a remitir muy levemente. De hecho, las crecidas dejan este domingo imágenes sobrecogedoras. Lo más importantes es que la situación del río Guadiana por Medellín, Mérida y Barbaño se mantiene estable. Los cauces no regulados de la margen izquierda del Guadiana —Guadámez en el caso de la provincia pacense— reducen también el volumen de las zonas anegadas.
En Valdebotoa, se registró una punta de caudal de aproximadamente 550 m³/s en torno a las 23:30 horas de este sábado. Afortunadamente, no coincidieron los picos de los ríos Gévora y Zapatón, lo que hubiera elevado ese dato.
En Badajoz, el Guadiana superó en el azud los a 2.400 m³/s alrededor de las 4.00 de la madrugada de este domingo. Actualmente se mantiene estable, con una tendencia de descenso gradual, que será lenta.
Regreso de las personas vulnerables a La Bazana y Valuengo
Cruz Roja está prestando apoyo este domingo en Jerez de los Caballeros a las personas vulnerables que regresan a sus domicilios en las pedanías de La Bazana y Valuengo.
G. C.
La carretera del Puerto de Honduras, cortada por la nieve
Laura Alcázar
La Guardia Civil auxilia a tres personas atrapadas en la nieve en el Puerto de Honduras
Durante la tarde de este sábado, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Jerte, en Cáceres, auxilió a tres personas -un hombre, una mujer y una menor- que quedaron atrapadas con su vehículo a causa de la nieve en el Puerto de Honduras, en el norte de la provincia.
El incidente se produjo en una jornada en la que el norte cacereño permanecía en alerta amarilla por nevadas, lo que complicó la circulación en varios tramos de montaña.
El vehículo en el que viajaban los afectados no llevaba cadenas, cuyo uso era obligatorio en ese momento debido a las condiciones meteorológicas adversas.
Ante la imposibilidad de retirar el turismo de la vía, los agentes trasladaron a las tres personas hasta la localidad de Jerte, donde quedaron a salvo.
Desde las autoridades se recuerda la importancia de consultar el estado de las carreteras antes de iniciar un desplazamiento y de llevar siempre el equipamiento obligatorio, especialmente en episodios de nieve y condiciones invernales adversas.
Se desactiva el Plan PLATERCAEX y sa anuncia la apertura de todos los colegios este lunes
La Junta desactiva el Plan PLATERCAEX pero mantiene la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX, según se ha adoptado en la reunión del CECOP celebrada en la mañana de este domingo.
En relación con las evacuaciones, se mantienen todas las actualmente vigentes. Las medidas de retorno se irán adoptando de manera progresiva en función de la evolución de la situación. Queda sin efecto el desalojo voluntario en las localidades de Gévora, Sagrajas y Novelda.
Asimismo, se autoriza el retorno de las personas vulnerables alojadas en la residencia Hernando de Soto, en Jerez de los Caballeros. Paralelamente, se ha procedido al desmontaje del dispositivo de Cruz Roja Extremadura en dicha localidad.
En el ámbito educativo, mañana se reanudará la actividad lectiva en toda Extremadura. Se informará oportunamente sobre las rutas de transporte escolar que pudieran verse afectadas.
Por último, se disuelve la Comisión Técnica de Valoración constituida en relación con el municipio de Burguillos del Cerro.
Reunión del CECOP este domingo
Primera reunión del CECOP en la mañana de este domingo para abordar la evolución del temporal en Extremadura y hacer frente a sus efectos.
Más de una decena de carreteras permanecen cortadas en Extremadura este domingo
En la provincia de Badajoz, permanecen cortadas las carreteras BA-022, entre Badajoz y Villalba de los Barros; la BA-074, de Granja de Torrehermosa a la Aldea de Cuenca; la BA-139, de Táliga (EX-313) a la EX-107; y la BA-142, de Valdetorres a la EX-105. También se encuentra cerrado el acceso a Gévora por la A-5.
Asimismo, la EX-106 presenta un corte entre los puntos kilométricos 19 y 15, en el tramo que une Miajadas y Don Benito.
En la provincia de Cáceres, los cortes afectan a la CC-146, entre los puntos kilométricos 3,400 y 3,900; la CC-157, del pk 0 al 0,300; la CC-224, en el Puerto de Honduras; la CC-225, desde La Garganta hasta el límite con Salamanca; la CC-241, entre Piornal y Pasarón; y la CC-242, de La Garganta a Piornal.
Además, permanecen cerrados al tráfico los tramos comprendidos entre los pk 0 y 7,600 de la CC-306, del pk 24 al 26 de la CC-425, y del pk 0 al 10,800 de la CC-437.
El temporal mantiene diez carreteras cortadas o con restricciones en Cáceres
Las carreteras cortadas en la provincia de Cáceres este domingo, según la información actualizada de la Guardia Civil, son las siguientes:
La carretera CC-146, que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor, permanece cerrada entre los kilómetros 3,400 y 3,900 debido al anegamiento de la vía por lluvias intensas, situación que ha sido catalogada en nivel negro.
También en nivel negro se encuentra la CC-437, entre la EX-118 y Pico Villuercas, del kilómetro 0 al 10,800, a causa de la presencia de nieve en la calzada. El tramo se encuentra debidamente señalizado.
Asimismo, permanece cortado el acceso a la urbanización Cuartos de Baño, en el término municipal de Cáceres, como consecuencia del temporal.
En la autovía A-5 (Madrid–límite con Portugal) se han registrado dos incidencias por socavones. En el sentido Badajoz, el carril derecho permanece cortado entre los kilómetros 242 y 243, mientras que en el sentido Madrid el corte afecta al carril derecho entre los kilómetros 272 y 274. Ambos puntos se encuentran señalizados.
En la red secundaria, la CC-232, en el punto kilométrico 0,200 (N-110 – El Torno), presenta un carril cortado por desprendimientos de roca y arena, con señalización preventiva instalada.
La CC-224 (Hervás–N-110) y la CC-225 (La Garganta–límite provincial con Salamanca) permanecen cerradas al tráfico por acumulación de nieve, encontrándose ambas señalizadas.
Por su parte, la CC-425, entre Retamosa y la CC-424 en Cañamero, está cortada entre los kilómetros 25 y 26 debido a desprendimientos. Esta incidencia no afecta a las poblaciones, que disponen de accesos alternativos por otras vías.
Finalmente, la EX-208 (Plasencia–Zorita) se encuentra cortada en el kilómetro 25 por desprendimientos, aunque la circulación de vehículos se está realizando de forma alternativa por la zona de aparcamientos colindante al punto afectado.
- Alegría en un pueblo de Castellón: la Lotería Nacional deja un gran premio vendido en un estanco
- La Lazio confirma el adiós de uno de los campeones de la Europa League en el Villarreal: 'Tenemos un acuerdo cerrado con Pedraza
- Castellón encara un fin de semana de lluvias y viento con la llegada de la borrasca Marta
- Fallece un conocido empresario de 76 años al ceder el techo de un taller en Vinaròs
- Fallece Jacinto Heredia, historiador y figura clave de la cultura de Vila-real
- El nuevo festivo en Castellón este 2026: Será fiesta plena y no festivo recuperable
- L'Alcora comenzará a finales de año el derribo de la antigua fábrica Sanchis para dar paso a la futura residencia
- Restaurantes míticos de Castelló en el recuerdo