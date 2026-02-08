Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura mantiene las evacuaciones este domingo y anuncia la apertura de todos los colegios el lunes

La previsión meteorológica anuncia intervalos nubosos con precipitaciones débiles, que podrían ser moderadas al final del día

Reunión del CECOP

Reunión del CECOP

La crecida del río Guadiana a su paso por Mérida anega el parque de La Isla / EL PERIÓDICO

Lola Luceño Barrantes

Laura Alcázar

Rebeca Porras

Carmen Hidalgo Sancho

La Junta de Extremadura ha esactivación este domingo el Plan PLATERCAEX, manteniendo, no obstante, la situación operativa 1 del Plan INUNCAEX.

Puedes seguir en directo los efectos de la borrasca en el hilo de mensajes a continuación.

Irán condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de cárcel

Pablo Hernández, después del triunfo del Castellón ante el Real Valladolid: "Hemos hecho un partido muy serio"

El viento obliga a aplazar la gala infantil del Carnaval de Vinaròs: Esta es la nueva fecha

La crónica del Valladolid-Castellón: Una obra maestra

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

La crónica | El Castellón B perdona y la SD Ibiza le sentencia en Can Misses 3 (3-1)

Los profesionales: "Se tendrían que endurecer muchísimo las sanciones: la situación con los vertidos está descontrolada"

El Playas de Castellón reina de nuevo en Europa y suma otro oro continental

