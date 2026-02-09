El botón oculto de WhatsApp que refuerza la privacidad y frena las estafas telefónicas
La aplicación de mensajería incorpora ajustes avanzados para silenciar llamadas sospechosas y proteger la dirección IP ante el aumento del fraude digital
WhatsApp ha incorporado recientemente nuevas herramientas de privacidad con el objetivo de reducir el impacto de las estafas telefónicas, un problema que no deja de crecer con el auge de las nuevas teconologías. Aunque estas opciones están disponibles para todos los usuarios, muchas siguen pasando desapercibidas, lo que facilita el trabajo de los ciberdelincuentes.
Uno de los cambios más relevantes es la protección de la dirección IP durante las llamadas. Cuando esta función está activada, la comunicación se realiza a través de los servidores de Meta, impidiendo que terceros puedan obtener información técnica como la ubicación aproximada del usuario o su proveedor de internet. Estos datos, aunque parezcan menores, suelen ser el punto de partida de fraudes más elaborados.
A esta medida se añade la posibilidad de silenciar automáticamente las llamadas de números desconocidos. La función evita que este tipo de llamadas interrumpan al usuario, aunque quedan registradas en el historial para su consulta posterior. Se trata de una barrera eficaz frente a llamadas internacionales sospechosas o intentos de suplantación de entidades bancarias y servicios técnicos.
El refuerzo de la seguridad responde a un contexto especialmente sensible. Hay que tener en cuenta que el descuido en la configuración de privacidad puede tener consecuencias económicas. Muchas estafas comienzan con un simple contacto telefónico que permite confirmar que una línea está activa o recopilar información básica. A partir de ahí, los delincuentes ganan credibilidad y ejecutan fraudes que pueden derivar en el robo de credenciales o el vaciado de cuentas bancarias.
Para quienes buscan un nivel adicional de protección, WhatsApp también ofrece un modo de seguridad más estricto, conocido como configuración avanzada o modo blindaje. Esta opción limita de forma automática la interacción con desconocidos, bloquea archivos adjuntos, restringe la visibilidad del perfil y activa medidas como la verificación en dos pasos. Revisar estos ajustes solo lleva unos minutos y puede marcar la diferencia en un entorno digital cada vez más hostil.
