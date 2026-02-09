Jesús Reig, el mecánico de camiones de Castellón que ahora es coach de criptomonedas: "Perdí mucho dinero"

La moda de las criptomonedas ha generado historias de éxito fulgurantes, pero también de caídas abruptas, estafas y aprendizajes forzados. Una de esas trayectorias, menos idealizada y más realista, es la de Jesús Reig, natural de Castellón de la Plana, que ha pasado de trabajar como mecánico de camiones a dedicarse profesionalmente a la gestión de capital privado, la formación en criptomonedas y el coaching de mentalidad. Reig ha compartido su experiencia en una entrevista en el canal de YouTube @andreapseo, donde repasa sus inicios en el sector y los errores que marcaron su camino.

Jesús Reig comenzó a interesarse por las criptomonedas en 2020, en plena pandemia. Tenía entonces 25 años y trabajaba como mecánico de camiones en Scania, con un salario que rondaba los 2.000 o 2.500 euros mensuales. Aunque lo considera un sueldo “decente”, explica que sentía que no podía prosperar, o al menos no al ritmo que pretendía hacerlo. “Veía a mi encargado, con 40 años, ganando 4.000 o 6.000 euros, y pensé que me quedaban 20 años para llegar ahí”, relata. Fue entonces cuando decidió entrar en el mundo de las criptomonedas.

Estafas y pérdidas

Sus primeros pasos estuvieron marcados por la falta de educación financiera y por decisiones precipitadas. Compró Ethereum y Bitcoin y, buscando rentabilidad rápida, invirtió sus activos en plataformas que prometían rendimientos fijos muy altos. La experiencia terminó en estafa. En un primer caso, una plataforma le permitió retirar pequeñas cantidades al principio, pero cuando intentó recuperar su inversión inicial, solo recibió una fracción. En una segunda ocasión, perdió definitivamente sus fondos tras el cierre repentino de otra plataforma.

En total, calcula que perdió el equivalente actual a unos 80.000 dólares, lo que define como “cuatro años de trabajo con un salario normal”. “Empecé perdiendo mucho dinero”, asume.

Tras esas pérdidas, Reig estuvo a punto de abandonar por completo el sector. Sin embargo, la recomendación de un amigo para entrar en una academia especializada marcó un antes y un después. Ese proceso no solo le aportó conocimientos técnicos, sino también un cambio profundo de enfoque. “Entendí que la clave no es ganar dinero, sino comprar tiempo”, explica. Según Reig, uno de los grandes errores de muchos inversores es pensar en las criptomonedas como una forma rápida de enriquecerse, sin formación ni estrategia.

Procedente de un entorno alejado del mundo digital y sin estudios superiores, asegura que el desarrollo personal y el contacto con personas con objetivos similares fue determinante. “Yo venía de conversaciones de barrio y de repente escuchaba a gente que ganaba dinero online. Ni siquiera tenía ordenador; me lo compré al entrar en la academia”.

La gestión emocional

Hoy, Reig insiste en que la mentalidad es un pilar fundamental en los mercados financieros. “El mercado es un espejo”, afirma. En sus inicios, reconoce que tomaba decisiones impulsivas: vendía activos por nerviosismo y veía después cómo se revalorizaban. “La clave no es llegar, sino permanecer en el juego”, sostiene. Para ello, considera esencial aprender a gestionar las emociones y entender que la inversión requiere paciencia. Uno de los primeros libros que leyó fue El hombre más rico de Babilonia, que menciona como una influencia temprana.

Durante la entrevista, entre sus consejos principales destaca dos ideas: no invertir dinero que se pueda necesitar a corto plazo y priorizar la protección del capital antes de buscar grandes rentabilidades. “El mejor momento para comprar es cuando hay pánico, y vender cuando hay avaricia”, resume.