Ángel Gaitán, mecánico, sobre las gasolineras 'low cost': "El principal problema es..."

El precio de la gasolina y el diésel en España ha pasado por meses de cifras desorbitadas, aunque desde hace un tiempo se han ido estabilizando. El coste varía constantemente según la distribuidora, ya que lo que realmente marca la diferencia entre unas gasolineras y otras son los aditivos que añaden al combustible.

Con los precios que ha habido, no sorprende que muchos conductores busquen la manera de ahorrar en cada repostaje. Aunque existen distintos tipos de combustible, la mayoría opta por la opción más económica.

El problema no es la gasolina es...

Durante mucho tiempo se dijo que llenar el depósito en gasolineras 'low cost' podría ser perjudicial para el motor, pero el mecánico Ángel Gaitán explicó en un vídeo de TikTok que lo importante no es si la gasolinera es económica o de marca, sino de dónde proviene el carburante.

"Si la gasolinera compra el combustible a una refinería que lo haga en condiciones, pues no hay ningún problema. Que aditiven más o aditiven menos no lo vas a saber ni tú ni yo", detalló el divulgador.

Gaitán destacó un factor que considera realmente importante, y es el estado de los depósitos de la estación: "El principal problema es que los depósitos estén llenos de suciedad, que no se traten bien, que sean muy antiguos o que estén sin mantenimiento".

Difícil de detectar

El mecánico explicó que los usuarios normalmente no pueden detectar este tipo de deterioro hasta que surge un fallo en el motor, momento en que el taller confirma que la causa fue combustible contaminado.

Aun así, el mecánico respaldó su experiencia personal con las gasolineras low cost: "Echo en una low cost desde hace seis años y pico, y nunca nos ha pasado nada".