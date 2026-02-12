Rescatada una mujer tras caer con su coche en un gran socavón que ha cortado una carretera en Cáceres

Un gran socavón ha provocado este jueves el corte al tráfico de la carretera CC-428 que une las localidades cacereñas de Berzocana a Logrosán. Ha sido concretamente en el punto kilómetro 7,500 donde se ha producido un "deslizamiento muy importante de un talud que ha arrastrado unos 30 metros de vía", en el que además un vehículo se ha visto afectado, según confirma la Guardia Civil, que ha tenido conocimiento del suceso a las 7.25 horas.

El coche ha caído en el socavón y la ocupante, una mujer, ha sido rescatada por los bomberos del parque del SEPEI de Trujillo. La afectada, que ha salido ilesa, ha sido trasladada al centro de salud de Berzocana con una crisis de ansiedad.

Técnicos de la Diputación de Cáceres se encuentran actualmente evaluando las causas del suceso y durante varios días la carretera permanecerá cortada.

La alcaldesa berzocaniega, Nines Díaz Benito, ha contado a El Periódico de Extremadura tras visitar la zona del suceso que el socavón podría haberse producido a causa de las intensas lluvias de los últimos días. "El agua venía cayendo hacia la cuneta en una zona en la que habitualmente no lo hace, no sé si eso puede haber debilitado el firme y provocado la rotura", explica.

Sobre el incidente, señala que la afectada viajaba desde su localidad hacia Logrosán, donde imparte clases en una escuela profesional. La orografía del terreno provoca que la carretera tenga un trazado sinuoso repleto de curvas cerradas. "Justo donde ha tenido lugar el accidente hay una pequeña recta. Ha sido por la noche y, por lo que sé, no ha visto nada hasta que estaba al lado del socavón", explica la regidora. "El coche ha caído y creo que ha terminado boca abajo. A la conductora no le ha pasado nada grave y ha podido ser trasladada por un familiar al centro médico", incide.

Tal y como ha señalado la diputación, la carretera permanecerá cortada durante varios días, pero solo lo hará en la zona más cercana al socavón. Esto se debe a que en la zona hay numerosas entradas a fincas y deben facilitar el acceso.

"Es una carretera que no está muy transitada. No sabemos a qué hora habrá ocurrido, pero esta mujer ha sido la primera en encontrárselo. Recuerdo que, cuando yo iba al instituto a Logrosán, íbamos por esta vía. Ya no lo hacen porque la ruta pasa por Cañamero", subraya.

Una vía relativamente nueva

La carretera que une Berzocana con Logrosán es relativamente nueva. Hace apenas unos años era una vía demasiado estrecha y que no cumplía con las exigencias de tráfico y la normativa vigente. Por ello, la Diputación de Cáceres optó por ejecutar unas obras imprescindibles para dotar a ambos pueblos de una buena carretera. Se invirtieron casi 800.000 euros para la actuación.

En 2020 se inauguró la reforma de la carretera que une Logrosán con Berzocana. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Los trabajos consistieron en modificar el trazado de la antigua carretera CC-22.5 a las exigencias del tráfico. Además, se valoraron las expectativas futuras de uso. De este modo, la plataforma proyectada comenzó a contar con una anchura de 6,40 metros. Las obras concluyeron en otoño de 2020 y fue inaugurada por el expresidente provincial Carlos Carlos, así como el diputado Luis Fernando García Nicolás. El principal objetivo era restablecer los lazos entre municipios y el flujo económico y de servicios entre poblaciones, además de ofrecer a los turistas mejores accesos a recursos naturales y turísticos de la zona.

Más desprendimientos en Logrosán

Apenas un día antes, Logrosán registró un desprendimiento de tierra procedente de las sierras de San Cristóbal, en su término municipal. El derrumbe provocó acumulaciones de barro y agua en diversas calles de la localidad.

El ayuntamiento informó a la ciudadanía en un comunicado oficial y pidió a los vecinos mucha precaución en desplazamientos y actividades al aire libre. Además, desde el consistorio trasladaron su agradecimiento a los trabajadores y servicios municipales por su rápida actuación.