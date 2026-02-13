Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 13 de febero de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 13 de febrero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 09, 13, 31, 37 y 40 y las estrellas 06 y 09.
El código del Millón ha sido el XTM99382.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Directo | Emergencias emite aviso especial por el temporal de viento en Castellón: ¿peligran los Carnavales?
- Matías cierra el último videoclub de Castellón: 'A la gente cada vez le gusta menos el cine y todos los meses perdía clientes
- De antigua alquería a recinto pionero en toda España: Burriana estrena el centro de interpretación citrícola
- Aemet endurece sus previsiones para Castellón y activa la alerta naranja
- Desaparición de Sonia: las nuevas imágenes de su coche abandonado en un barranco de Orpesa
- Guía de la nueva ayuda de 200 euros al mes para los padres de los 105.000 menores de edad de Castellón
- Una conocida empresa de la Vall d'Uixó celebra su 20 aniversario regalando un encierro de cerriles
- El 'drama' del pueblo donde Violeta Mangriñán se ha comprado casa: 'Es casi imposible