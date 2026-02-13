Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros
La mujer recibió un mensaje del estafador haciéndose pasar por un familiar pidiéndole dinero
Elena Villanueva
Del timo del «tocomocho» al del «hijo en apuros», con la digitalización cambió el formato de la estafa pero en vista de los hechos, no su eficacia. El juzgado de guardia registró esta semana una denuncia por este último delito en el que la víctima denuncia la pérdida de casi 50.000 euros.
La denunciante fue víctima del timo del «hijo en apuros». A través de su teléfono móvil, la mujer de mediana edad recibió un mensaje del estafador haciéndose pasar por su hijo y diciéndole que tiene el teléfono estropeado y no puede acceder a sus cuentas, solicitándole y persuadiéndola para que le enviase el dinero.
Mucha atención
Según fuentes judiciales, la mujer le llegó a hacer transferencias hasta un total de 49.000 euros.
En los últimos meses, estas denuncias se contabilizan por decenas en los actuales Tribunales de Instancia de Vigo. Recientemente, la Audiencia de Vigo ratificó una condena de siete meses de prisión y de casi 3.000 euros de indemnización a la víctima. El acusado era el titular de la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero timado y actuó «o bien solo o en ilícito concierto con terceros no identificados».
La víctima recibió en febrero de 2024 un mensaje de WhatsApp de quien decía ser su hija, informándole de que tenía problemas con su móvil y necesitaba 2.800 euros de forma urgente. Este padre, «en la creencia de que era su hija», transfirió esa cantidad a una cuenta.
