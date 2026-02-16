Alerta de la OCU: Estafas con teléfonos 807 que pueden costar hasta 50 euros por llamada

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado sobre el aumento de anuncios patrocinados en motores de búsqueda que estarían llevando a los consumidores a llamar a números de tarificación adicional 807, con un coste que puede alcanzar hasta 50 euros por llamada.

Según denuncia la organización, distintas empresas vinculadas con Phone Renove S.L. contratan anuncios que aparecen en las primeras posiciones cuando los usuarios buscan en internet términos como “teléfono de atención al cliente”. En esos anuncios se muestra inicialmente un número geográfico, lo que puede generar la impresión de que la llamada está incluida en la tarifa plana habitual.

Sin embargo, según la OCU, al contactar se redirige la llamada a un número 807 de tarificación adicional. El consumidor cree estar llamando a un servicio oficial de atención al cliente, por ejemplo, para consultar un seguro o reclamar un paquete, y acaba asumiendo un coste elevado por una gestión que pensaba que sería gratuita o incluida en su tarifa.

Noticias relacionadas

La OCU ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue estos hechos al considerar que podrían vulnerar la normativa que prohíbe utilizar numeraciones 807 como líneas de atención al cliente. Además, reclama que los servicios de tarificación adicional requieran siempre la autorización expresa del consumidor, que exista una normativa que permita identificar claramente al titular empresarial de cada número telefónico y que se refuercen los mecanismos de supervisión para evitar este tipo de prácticas.