El auge del "cuerpo fuerte": cómo los brazos tonificados se han convertido en el nuevo ideal femenino

El ideal estético femenino está cambiando. El auge de un cuerpo esbelto, definido y tonificado está desbancando al canon de extrema delgadez que ha imperado desde durante décadas. Artistas e influencers exhiben con orgullo sus brazos trabajados, no solo como una cuestión de estilo, sino como reflejo de constancia, esfuerzo y disciplina en el entrenamiento de fuerza.

Hoy, los cuerpos atléticos han dejado de ser patrimonio exclusivo de deportistas como Serena Williams para convertirse en una tendencia que incluso ha conquistado las pasarelas. Frente a la delgadez extrema, se imponen ahora siluetas fuertes, entrenadas y saludables. La revista 'Vogue' llevó a portada a la cantante Dua Lipa mostrando bíceps, mientras que el 'Financial Times' recoge cómo Victoria Beckham sustituyó sus dos horas diarias de ejercicio cardiovascular por sesiones de levantamiento de pesas. Otras referentes de esta tendencia son la reina Letizia, Michelle Obama, Miley Cyrus, Katy Perry y Jennifer Aniston, y antes que ellas, artistas como Madonna, Angelina Jolie y Jennifer López, que llevan años presumiendo de musculatura.

"Aunque cuando la camisa empieza a apretar un poco aún entra la paranoia de ‘me estoy poniendo grande’, cada vez, la mujer tiene menos miedo a estar fuerte y esto es un cambio positivo porque un cuerpo delgado no es necesariamente un cuerpo sano", afirma Miriam Docampo, entrenadora especializada en fuerza de MD Training Studio, de Vigo.

Más allá de la apariencia, este cambio responde a un interés creciente por el autocuidado y el envejecimiento saludable. Cada vez hay más evidencia científica de que ganar masa muscular protege la salud ósea y el sistema nervioso, mejora la salud cardiovascular, corrige la postura, refuerza la salud mental y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.

"El músculo es un órgano metabólico que permite mantener la salud y la funcionalidad del cuerpo", explica Camilo Villanueva, director de Low Pressure Fitness en Vigo.

Para este entrenador, factores sociales como el empoderamiento femenino y la aparición de nuevos paradigmas de salud, que priorizan la fuerza y la musculatura frente a la resistencia o la flexibilidad, han sido clave en el auge de esta tendencia, que ha disparado la demanda del entrenamiento de fuerza.

Por su parte, Docampo señala también el creciente interés social por la salud y el mayor acceso a información científica que respalda los beneficios del ejercicio físico como factores clave de este cambio de paradigma, sin dejar de lado la influencia de las redes sociales. "Cada vez hay más médicos y profesionales de la salud que utilizan estas plataformas para informar y concienciar, lo que tiene un gran impacto. Además, son cada vez más los médicos que recomiendan el entrenamiento de fuerza como parte fundamental de la salud, aunque a nosotros aún no se nos reconozca plenamente como profesionales del ámbito sanitario", explica.

Según estos entrenadores, el fenómeno se retroalimenta: el nuevo ideal estético surge de una mayor preocupación por la salud y, a su vez, este canon favorece una mayor concienciación sobre los beneficios de la actividad física.

De izda. a dcha., Jennifer Aniston, Miley Cyrus, Serena Williams y la reina Letizia. / FDV

En los últimos años, el entrenamiento de fuerza ha adquirido un protagonismo creciente entre las mujeres, especialmente entre las de mediana edad preocupadas por la perimenopausia, la menopausia y la postmenopausia. "Casi el 97 % de las personas que entrenan aquí son mujeres y muchas llegan buscando específicamente trabajo de fuerza. La densidad ósea y muscular disminuye con la caída de los estrógenos y, si no se realiza un trabajo de compensación, el deterioro puede ser muy acusado", explica Docampo.

Aunque la estética sigue teniendo relevancia, pasa a un segundo plano frente a los objetivos de salud y prevención, coinciden los entrenadores. "Prevalece el concepto de estar en forma, entendido como la capacidad de realizar las actividades cotidianas con solvencia, por encima de una cualidad determinada o de un aspecto físico concreto", señala Villanueva.

Los especialistas subrayan que el aumento de la masa muscular aporta beneficios que van más allá de lo visual. "El ejercicio de fuerza ayuda a prevenir lesiones, protege frente a la osteoporosis y permite mantener la autonomía y la libertad de movimiento", afirma este entrenador. Además, el entrenamiento de fuerza se ha integrado de forma natural en la cultura de la pérdida de peso, convirtiéndose en un aliado clave para mejorar la composición corporal.

Otra disciplina en auge que demuestra el creciente interés por el bienestar son los hipopresivos, demandados mayoritariamente por mujeres. Este tipo de entrenamiento, según Villanueva, mejora la postura y la respiración, contrarresta los efectos negativos de los hábitos diarios y contribuye al bienestar general.

El lado positivo del nuevo canon de belleza es que rompe con la idea de una mujer frágil y demuestra que la fuerza también es femenina, además de reivindicar que entrenar no es un castigo, sino una herramienta de salud y autonomía. El riesgo, el de siempre: que el nuevo ideal termine convirtiéndose en otra jaula, solo que con otro nombre.

"Siempre habrá quien se pase de vueltas y no sepa poner límites, pero eso ocurre con todo: con la alimentación, con el entrenamiento excesivo… Todo debe hacerse con cabeza y con profesionales cualificados. Aun así, esta nueva tendencia era muy necesaria", defiende Miriam Docampo.