Aviso de la Policía Nacional: Así puedes evitar que te estafen con tus entradas para conciertos y festivales

La Policía Nacional ha vuelto a advertir del incremento de estafas relacionadas con la compra de entradas para conciertos, un fenómeno que se repite especialmente en épocas de giras internacionales y festivales multitudinarios. “Desconfía de chollos imposibles”, subraya el cuerpo en sus redes sociales, donde insiste en que la única forma segura de adquirir localidades es a través de los canales oficiales de venta.

El auge de los conciertos tras la pandemia, el crecimiento de festivales y la mayor demanda impulsada por las plataformas de ‘streaming’ han disparado el interés por la música en directo. En este contexto, los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia de los compradores que buscan entradas agotadas para suplantar la identidad de empresas, crear páginas web falsas o publicar anuncios en redes sociales y plataformas de reventa.

Según explica la Policía en varios mensajes difundidos en redes como TikTok, los estafadores suelen actuar cuando la víctima se ha quedado sin entrada y la busca “desesperadamente” en internet. Tras el pago, pueden no enviar la entrada o facilitar un documento que no permite acceder al recinto. En ocasiones, incluso remiten copias de DNI falsos para generar confianza y dar apariencia de legalidad a la operación.

Además, se han detectado páginas que imitan a las plataformas oficiales y enlaces patrocinados en redes sociales que redirigen a sitios fraudulentos. Muchas de estas webs desaparecen a las pocas horas tras recibir múltiples pagos, lo que dificulta recuperar el dinero e identificar a los responsables. Los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior reflejan que las ciberestafas continúan al alza y suponen una parte significativa de las denuncias.

Para evitar caer en el fraude, la Policía recomienda comprar siempre en sitios oficiales o autorizados, verificar cuidadosamente la dirección web y desconfiar de precios muy por debajo del valor habitual. También aconseja no compartir datos personales ni copias del DNI con desconocidos y evitar transferencias directas o pagos a través de aplicaciones de envío de dinero entre particulares.

Noticias relacionadas

En caso de haber sido víctima, los agentes insisten en denunciar de inmediato aportando todos los justificantes de pago y las conversaciones mantenidas con el supuesto vendedor. Extremar la cautela, recuerdan, puede marcar la diferencia entre disfrutar del concierto o quedarse a las puertas sin entrada y sin dinero.