Mañana se esperan colas en Lidl por su nueva lámpara de escritorio LED por menos de 6 euros

Lidl pone a la venta mañana uno de esos productos que suelen agotarse en cuestión de horas. Se trata de una nueva lámpara de escritorio LED pensada para quienes necesitan un punto de luz extra al caer la noche, ya sea para trabajar, estudiar o simplemente evitar la oscuridad en casa.

Cuando necesitamos iluminación directa sobre la mesa, contar con una lámpara funcional puede marcar la diferencia. En este caso, la cadena alemana apuesta por un modelo compacto que incorpora un LED de bajo consumo con luz blanca cálida de 3.000 K, ideal para crear un ambiente agradable sin renunciar a una buena visibilidad.

La lámpara incluye bombilla y funciona mediante un cable de alimentación de 1,85 metros con interruptor, lo que facilita su colocación en distintos espacios del hogar. Además, cuenta con un brazo metálico flexible que permite orientar la luz según las necesidades de cada momento.

Otro de sus puntos destacados es la pinza metálica con almohadillas protectoras, pensada para fijarla con seguridad en estanterías, mesas o tableros sin dañarlos. También dispone de base redonda de 11,5 centímetros, una altura aproximada de 40 centímetros y un peso reducido, lo que la hace práctica para cualquier escritorio.

Imagen de la lámpara de sobremesa de Lidl. / LIDL

Esta lámpara ofrece una potencia máxima de 2,4 W y un flujo luminoso de aproximadamente 290 lúmenes. Todo ello por un precio de 5,99 euros, una cifra que anticipa que muchos clientes acudirán desde primera hora para hacerse con ella.