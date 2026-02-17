¿Festivo en día libre? El Tribunal Supremo aclara cuándo la empresa debe devolvértelo

La coincidencia entre un día festivo y el descanso semanal ha reabierto el debate laboral en muchas empresas. ¿Tiene la empresa que devolver ese festivo si cae en sábado o en el día habitual de libranza? La respuesta, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, no es tan simple como algunos titulares han dado a entender.

El Alto Tribunal ha fijado doctrina al analizar el caso de una empresa del sector textil en la que determinados trabajadores, con jornadas de lunes a domingo y descanso fijo entre semana, veían cómo los festivos que coincidían con su día libre se daban por “disfrutados”. Esto provocaba que, en la práctica, tuvieran menos días efectivos de descanso que otros compañeros cuyo descanso caía en domingo y sí podían disfrutar íntegramente de los festivos o trasladarlos.

El Supremo concluye que el descanso semanal y los 14 festivos anuales -dos de ellos de carácter local- son derechos diferenciados y no pueden confundirse. El primero responde a la protección de la salud laboral; los segundos tienen carácter social, retribuido y no recuperable. Si ambos coinciden y eso genera una pérdida real de días libres respecto a otros trabajadores, debe existir una compensación.

Qué establece la sentencia

El fallo se apoya en el artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 47 del Real Decreto 2001/1983, que prevé compensaciones cuando, por razones organizativas, no puede disfrutarse un festivo o el descanso correspondiente. La compensación puede materializarse en:

Un día de descanso adicional.

Una compensación económica, si así lo prevé el convenio colectivo.

La clave, según explicó la inspectora de Trabajo y Seguridad Social Ana Ercoreca en el programa Aquí hay trabajo, es que no resulta justo que un empleado pierda un festivo por coincidir con su día libre mientras otros sí lo disfrutan además de su descanso. En ese caso, la empresa debe corregir el desequilibrio. Además, la interpretación del Supremo permite extrapolar este criterio a los supuestos en los que el festivo cae en fin de semana, siempre que exista un perjuicio comparativo real.

No es una devolución automática

Sin embargo, varios especialistas han advertido de que la sentencia no impone una compensación automática en todos los casos en que un festivo coincida con el descanso habitual. Desde despachos laboralistas se subraya que el Estatuto garantiza 14 festivos al año, pero no prohíbe expresamente que coincidan con el descanso semanal, salvo que esa coincidencia genere una discriminación frente a otros trabajadores. Por eso, antes de reclamar, es fundamental revisar el convenio colectivo aplicable y el cómputo anual de jornada.

Si el convenio ya regula estas situaciones o fija una jornada anual cerrada en horas, la coincidencia puede no alterar el equilibrio global de descansos. En cambio, si no existe previsión específica y el trabajador pierde de forma efectiva días libres respecto al resto de la plantilla, sí podría corresponder compensación.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha insistido en que la resolución del Supremo no establece que, por el mero hecho de descansar un sábado en el que cae un festivo, la empresa deba conceder otro día libre al día siguiente. Solo cuando la coincidencia sea sistemática o genere una merma real de derechos deberá adoptarse alguna medida correctora.