Los nacimientos repuntan en 2025 pero hay casi 100.000 menos que hace 10 años

El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que en España hubo 321.164 nacimientos en 2025, lo que supone un aumento del 1% respecto el año anterior, con 3.159 alumbramientos más. Se trata del primer repunte desde hace 10 años, por lo que se rompe la tendencia a la baja de la última década pero, aún así, el año pasado nacieron casi 100.000 bebés menos que hace 10 años.

Además, la estadística del INE publicada este miércoles ratifica que la maternidad cada vez se retrasa más. En términos relativos, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%.

Al mismo tiempo, aumentan las defunciones. El año pasado fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. Por edad y sexo, el mayor descenso relativo de las defunciones se registró en los hombres menores de cuatro años (que cayeron un 12,9% respecto a 2024), mientras que el mayor incremento se observó en los hombres de cinco a 29 años (un 6,6% más).

Por tanto, de nuevo, el saldo vegetativo de la población, es decir, la diferencia entre nacimientos y defunciones, fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025 publicados por el INE.

Diferencias territoriales

Los mayores incrementos en el número de nacimientos en el año 2025 se registraron en Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3,0%). Y los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), y en Illes Balears (-2,6%). En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y en Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (-3,7%).

El crecimiento vegetativo (nacimientos menos defunciones) fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (-19.894), Castilla y León (-16.318) y Andalucía (-15.509).