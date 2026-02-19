Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el quitamanchas de las 'influencers': "Solo queda uno"

El quitamanchas compacto Beldray se ha convertido en uno de los productos más comentados de Action. Este dispositivo, pensado para renovar sofás, alfombras o moquetas, está disponible en algunas tiendas por 49,99 euros, mientras que en otras alcanza los 59,95 euros, dependiendo del país o la ciudad.

Se trata de un aparato de 330 vatios que cuenta con aspiración e incorpora depósito de agua limpia y depósito de agua sucia, lo que facilita la limpieza en profundidad de diferentes superficies textiles del hogar.

Quitamanchas compacto Beldray. / Action

Entre sus accesorios incluye un cabezal de limpieza con cepillo y una boquilla específica para tapicerías, lo que permite actuar directamente sobre las manchas. Además, dispone de un cable de red de 4 metros para mayor comodidad durante su uso.

Este quitamanchas está diseñado para quienes buscan renovar su sofá, alfombra o moqueta sin necesidad de recurrir a limpiezas profesionales. Según comentarios compartidos en redes sociales, muchos usuarios han publicado vídeos probándolo y aseguran que realmente funciona. Además, el producto cuenta con 3 años de garantía como destaca la 'influencer @wardas_lifestyle. Por su parte, @Maryplace destacaba que en el momento en el que llegó al supermercado solo quedaba una unidad del quitamanchas. "Solo queda uno", afirmaba en su canal de Youtube.

Precio

El precio habitual indicado es de 59,95 euros, aunque en algunas tiendas Action puede encontrarse por 49,99 euros, dependiendo de la ubicación.