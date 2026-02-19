Dos plazas de parking para bicicletas en cada vivienda: así es la novedad del gobierno de Pedro Sánchez que puede llegar a Castellón

El Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando una reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE) que podría transformar el diseño de los edificios de nueva construcción en España. La normativa en trámite contempla la obligación de reservar espacio para al menos dos bicicletas por vivienda en todas las promociones residenciales de obra nueva. Esta medida, de aprobarse como se ha planteado, también sería aplicable en ciudades como Castellón.

Este cambio normativo responde a la alineación de las leyes españolas con los objetivos europeos en materia de eficiencia energética y movilidad sostenible. El propósito es claro: facilitar el uso cotidiano de la bicicleta eliminando una barrera frecuente, la falta de espacios seguros y accesibles para su estacionamiento.

Impacto en nuevas construcciones

La propuesta técnica establece que cada vivienda deberá disponer de espacio suficiente para almacenar dos bicicletas o vehículos de movilidad personal, aproximadamente dos metros cuadrados por plaza. Esto obligará a modificar el diseño tradicional de garajes y zonas comunes en futuras promociones residenciales.

Cabe destacar que esta obligatoriedad solo aplicará a edificios que se construyan a partir de la entrada en vigor de la reforma, no siendo retroactiva. Actualmente, el texto se encuentra en periodo de información pública y debe someterse a un proceso de revisión antes de su aprobación definitiva y publicación oficial en el BOE.

También aplicable a edificios no residenciales

El alcance del cambio no estará limitado a viviendas. Edificios no residenciales, tanto nuevos como rehabilitados, también deberán incluir estacionamientos para bicicletas, aunque el porcentaje de plazas será variable según el uso del inmueble:

En hospitales, residencias, hoteles y comercios: al menos un 5% de la capacidad de usuarios.

En otros edificios no residenciales: un mínimo del 10%.

Estas medidas están alineadas con la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética de los Edificios, que establece objetivos concretos relacionados con la implantación de aparcamientos para bicicletas de cara al año 2027. A nivel residencial, Europa ya exige dos plazas por vivienda en nuevos edificios con más de tres espacios para automóviles.

Desde el Gobierno se señala la necesidad de reducir el uso ineficaz del vehículo privado, que suele transportar a una sola persona, y fomentar modos alternativos más sostenibles como la bicicleta. En España hay cerca de 30 millones de bicicletas, pero solo una pequeña parte está registrada oficialmente. Además, los robos son un desincentivo importante; se estima que en Europa se roban entre 4 y 5 millones de bicicletas al año, lo que lleva a que cerca del 25% de las víctimas deje de utilizarlas. Por tanto, garantizar áreas seguras en los edificios podría contribuir significativamente a mitigar este problema.

No obstante, las nuevas exigencias han sido recibidas con cierta cautela por parte del sector inmobiliario. Promotores y constructores han advertido que cualquier requerimiento técnico adicional podría impactar en los costes finales de las viviendas. En un contexto ya marcado por el encarecimiento del suelo, materiales y financiación, introducir exigencias adicionales podría hacer subir aún más los precios de venta o alquiler.