Confirmado en Castellón: qué ocurre si el Tribunal Médico no da cita después de 18 meses de incapacidad

Cuando una baja médica se aproxima a los 18 meses, muchos empleados enfrentan un periodo de incertidumbre. Según la Ley General de la Seguridad Social, el límite habitual para la incapacidad temporal es de 545 días. A partir de ese momento, corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) evaluar el caso y decidir si procede dar el alta médica o reconocer una incapacidad permanente en provincias como la de Castellón.

No obstante, en la práctica, esta revisión no siempre se realiza de forma inmediata. En ocasiones, el Tribunal Médico, conocido como Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), tarda en convocar al trabajador debido a la acumulación de expedientes, lo que genera retrasos. Como resultado, hay casos en los que el plazo se sobrepasa sin que el empleado haya sido evaluado.

Es fundamental tener presente que, mientras no exista una resolución formal del INSS, el trabajador no pierde el derecho a recibir la prestación. Aunque hayan transcurrido más de 18 meses, la persona permanece en situación de incapacidad temporal y sigue percibiendo el subsidio correspondiente. No queda desprotegida durante este tiempo.

Administrativamente, sin embargo, la dinámica cambia. Una vez superados los 545 días, la empresa se desvincula de las cotizaciones por ese empleado y la Seguridad Social o la mutua colaboradora se encargan directamente del pago. En este punto, el contrato laboral se encuentra suspendido—no extinguido—hasta que se emita una decisión definitiva.

Tras realizar la valoración médica, el INSS puede tomar una de estas tres decisiones:

Reconocer una incapacidad permanente en alguno de sus grados: parcial, total, absoluta o gran invalidez, lo que da lugar al pago de una pensión asociada.

Emitir el alta médica y solicitar que el trabajador regrese a su puesto.

Conceder una prórroga extraordinaria conocida como demora de calificación, que prolonga el periodo de incapacidad hasta un máximo de 730 días naturales en caso de que se prevea recuperación.

Noticias relacionadas

Durante este proceso, resulta crucial estar al tanto de todas las comunicaciones oficiales. La citación nunca se realiza por teléfono; llega por escrito y, en ocasiones, mediante un aviso por SMS. Por ello, es importante asegurarse de que los datos de contacto estén actualizados y revisar regularmente el área personal en la página web de la Seguridad Social. Asistir al reconocimiento médico es obligatorio y faltar sin una causa debidamente justificada puede derivar en la pérdida de la prestación.